Власти считают, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут на уровне мировых стандартов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости.
Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых —
Беглов напомнил, что за последние годы Петербург стал местом проведения крупнейших соревнований. Организация Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года получила высокую оценку, в том числе и со стороны международных спортивных федераций.
«В ходе соревнований Петербург обрел хороший опыт в обеспечении комфортного пребывания спортсменов, болельщиков и представителей СМИ. Благодаря созданной к чемпионатам инфраструктуре он уже сейчас готов принять матчи Евро-2020. Действующий глава города выразил уверенность в том, что проведение в Северной столице чемпионата будет соответствовать самым высоким мировым стандартам», — отмечается в сообщении.
Представители УЕФА посетили стадионы «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, «Петровский» на Петроградской стороне и «Спартак» в Зеленогорске, тренировочную базу ФК «Зенит», аэропорт «Пулково» и Московский вокзал. Для организаторов чемпионата особое значение имеют вопросы безопасности.
«Подготовка к турниру такого высокого уровня требует постоянной работы. Для этого нужно объединить усилия федеральных и региональных органов власти, УЕФА, оргкомитета, всех заинтересованных организаций. Мы учтем все ваши замечания, пожелания», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.