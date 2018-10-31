Власти считают, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут на уровне мировых стандартов

Источник: РИА "Новости"

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар в среду обсудили ход подготовки города к турниру.

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Беглов напомнил, что за последние годы Петербург стал местом проведения крупнейших соревнований. Организация Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года получила высокую оценку, в том числе и со стороны международных спортивных федераций.

«В ходе соревнований Петербург обрел хороший опыт в обеспечении комфортного пребывания спортсменов, болельщиков и представителей СМИ. Благодаря созданной к чемпионатам инфраструктуре он уже сейчас готов принять матчи Евро-2020. Действующий глава города выразил уверенность в том, что проведение в Северной столице чемпионата будет соответствовать самым высоким мировым стандартам», — отмечается в сообщении.

Представители УЕФА посетили стадионы «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, «Петровский» на Петроградской стороне и «Спартак» в Зеленогорске, тренировочную базу ФК «Зенит», аэропорт «Пулково» и Московский вокзал. Для организаторов чемпионата особое значение имеют вопросы безопасности.