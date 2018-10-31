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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Власти считают, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут на уровне мировых стандартов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург готовится принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, проведение матчей будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

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Источник: РИА "Новости"

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар в среду обсудили ход подготовки города к турниру.

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Беглов напомнил, что за последние годы Петербург стал местом проведения крупнейших соревнований. Организация Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года получила высокую оценку, в том числе и со стороны международных спортивных федераций.

«В ходе соревнований Петербург обрел хороший опыт в обеспечении комфортного пребывания спортсменов, болельщиков и представителей СМИ. Благодаря созданной к чемпионатам инфраструктуре он уже сейчас готов принять матчи Евро-2020. Действующий глава города выразил уверенность в том, что проведение в Северной столице чемпионата будет соответствовать самым высоким мировым стандартам», — отмечается в сообщении.

Представители УЕФА посетили стадионы «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, «Петровский» на Петроградской стороне и «Спартак» в Зеленогорске, тренировочную базу ФК «Зенит», аэропорт «Пулково» и Московский вокзал. Для организаторов чемпионата особое значение имеют вопросы безопасности.

«Подготовка к турниру такого высокого уровня требует постоянной работы. Для этого нужно объединить усилия федеральных и региональных органов власти, УЕФА, оргкомитета, всех заинтересованных организаций. Мы учтем все ваши замечания, пожелания», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

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