Оргкомитет «Россия-2020» при организации матчей в Петербурге будет работать по схеме ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Санкт-Петербург» летом принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, а также игры 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. На арене пройдут три матча чемпионата Европы 2020 года в рамках группового этапа, а также четвертьфинал. На днях в Санкт- Петербурге была с инспекцией комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Визит вчера завершился, никаких замечаний комиссией высказано не было, просто вносится больше ясности в параметры организации Евро. Подробное внимание было уделено вопросам безопасности, здесь задача у комиссий стоит непростая, поскольку надо примирить разные страны, города и практики организаций, свести все это в одну систему, — сказал Сорокин. — Отмечу, что в этом плане у нас большой опыт, поскольку только что прошел чемпионат мира. Поэтому мы с членами комиссий говорим на одному языке и друг друга прекрасно понимаем».