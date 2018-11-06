Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
15:18 (мск), источник: ТАСС

Комитет Госдумы одобрил освобождение от налогов в связи с проведением ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на реализацию гарантий, касающихся освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2020 года. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 ноября.

Налоговые льготы предоставляются в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации мероприятий чемпионата Европы в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов. Наиболее широкий набор льгот получает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который не признается в России налогоплательщиком большинства из этих налогов. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз (РФС) и локальная организационная структура, учреждаемая для целей подготовки и проведения Евро-2020) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в России чемпионата Европы 2020 года (налога на доходы физлиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога и налога на имущество организаций).

Читайте также
Оргкомитет «Россия-2020» при организации матчей в Петербурге будет работать по схеме ЧМ

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий Евро-2020. В целом правовое регулирование налогообложения в отношении турнира аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, отмечается в пояснительной записке.

Нормы законопроекта будут применяться по 31 декабря 2020 г. включительно. «Законопроект имеет большую социально-экономическую значимость. Принятие законопроекта и реализация его положений положительно скажутся на развитии спорта и туризма в Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Санкт-Петербург примет четыре игры чемпионата Европы — три матча группового этапа и четвертьфинал. Встречи пройдут на одноименном стадионе. Турнир пройдет в 12 городах Европы.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн: анонс игр ЛЧ
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Появились подробности о бое между Мейвезером и звездой ММА
Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь