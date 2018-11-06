Комитет Госдумы одобрил освобождение от налогов в связи с проведением ЧЕ-2020 по футболу

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 ноября.

Налоговые льготы предоставляются в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации мероприятий чемпионата Европы в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов. Наиболее широкий набор льгот получает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который не признается в России налогоплательщиком большинства из этих налогов. Российские организации (в частности, Российский футбольный союз (РФС) и локальная организационная структура, учреждаемая для целей подготовки и проведения Евро-2020) освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в России чемпионата Европы 2020 года (налога на доходы физлиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога и налога на имущество организаций).

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Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства, задействованных при подготовке и проведении мероприятий Евро-2020. В целом правовое регулирование налогообложения в отношении турнира аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, отмечается в пояснительной записке.

Нормы законопроекта будут применяться по 31 декабря 2020 г. включительно. «Законопроект имеет большую социально-экономическую значимость. Принятие законопроекта и реализация его положений положительно скажутся на развитии спорта и туризма в Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.