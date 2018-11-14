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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана упустила победу над Сербией в матче отбора на Евро

Юношеская сборная Казахстана по футбол (U-19) сыграла вничью с командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2018/19, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча группы 9 прошла в Северной Ирландии и завершилась со счетом 2:2. При этом казахстанцы еще в первом тайме вели 2:0 благодаря голам Льва Скворцова и Мади Жакипбаева, забитым на 26-й и 33-й минутах. Сербы же отыграли пропущенные мячи после перерыва.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 17 ноября против сверстников из Польши.

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