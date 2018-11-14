Юношеская сборная Казахстана упустила победу над Сербией в матче отбора на Евро

Встреча группы 9 прошла в Северной Ирландии и завершилась со счетом 2:2. При этом казахстанцы еще в первом тайме вели 2:0 благодаря голам Льва Скворцова и Мади Жакипбаева, забитым на 26-й и 33-й минутах. Сербы же отыграли пропущенные мячи после перерыва.