Вышли на трассу, или как казахстанские футболисты остались без автобуса и едва не опоздали на матчи отбора на Евро
Казахстанский журналист Айдын Кожахмет возмутился условиями юношеской сборной Казахстана по футболу.
Казахстанский журналист Айдын Кожахмет возмутился условиями юношеской сборной Казахстана по футболу.
На свой странице в Facebook Кожахмет рассказал историю,
«Можно сколь угодно писать книги, снимать фильмы, делать из местных эстрадных звезд
Но я хочу привести конкретный пример из футбола. Утром 12-го ноября мой хороший знакомый стал свидетелем странного сюжета: рано утром ко второму этажу аэропорта Алматы подъехали две замызганные газели, из которых стали вываливаться молодые люди в спортивных костюмах с сумками на перевес. Они доставили
Команда чуть было не опоздала на свой рейс. Регистрация почти была завершена. У моего знакомого был резонный вопрос, который он задал мне: а разве у сборной не должно быть собственного автобуса?
Я стал узнавать у знакомых из федерации, почему команда добиралась из Талгара в аэропорт на двух газелях. Оказалось, что автобус сборной отогнали в Астану для нужд национальной команды, которая сегодня играет с Латвией. Хотя, раньше у сборной было 2 автобуса. Куда второй делся?
В федерации наняли автобус, который должен был приехать за юношами среди ночи. Но транспортная фирма «кинула» команду. Что делать?! Ведь нужно везти почти 25 человек из Талгара в аэропорт среди ночи!
Тренерский штаб среди ночи вышел на трассу, ловить «бусики». Чудом удалось найти 2 газели, стоявших на «пятачке». Команду погрузили в них и двинули в порт по заснеженной трассе. Те, кто ездил по талграской трассе ранним утром, подтвердят, что это не самое комфортное времяпрепровождение. Пробки адские. Тем не менее, таксисты успели и команда прибыла в порт до вылета, перед самым окончанием регистрации.
Из Казахстана улететь в Белфаст не
Мне жаль этих 17−18-летних пацанов. Они и без этого были поставлены в чудовищные условия.
Тут еще выяснилось, что капитан и лучший защитник команды Динмухамед Кашкен должен пропустить первую игру
В итоге парни вышли на поле в ранее не встречавшемся сочетании. При этом умудрились дать бой традиционно сильным в этом возрасте сербам. Сыграли вничью — 2:2. Как обычно, результат достигнут не благодаря профессионализму менеджеров из федерации, а вопреки оному.
Пацанам респект. И как бы они не сыграли в оставшихся 2 матчах, думаю, встретить их надо в аэропорту на комфортабельном автобусе, а не на газелях, — написал Кожахмет.
Напомним, в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2018/19 юношеская сборная Казахстана сыграла вничью 2:2 с командой Сербии. Следующий матч команда проведет 17 ноября против сверстников из Польши.
Ранее старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу Александр Кузнецов рассказал об условиях подготовки своих подопечных к матчам отборочного турнира Евро-2019.