Вышли на трассу, или как казахстанские футболисты остались без автобуса и едва не опоздали на матчи отбора на Евро

На свой странице в Facebook Кожахмет рассказал историю, из-за которой команда могла опоздать на отборочный турнир чемпионата Европы в Северную Ирландию. Также он отметил, что у сборной перед вылетом на соревнования не было нормальной подготовки.

«Можно сколь угодно писать книги, снимать фильмы, делать из местных эстрадных звезд бренд-амбассадоров и рассказывать сказки про казахстанский футбол, но от этого он лучше не станет. Да и не только в футболе так. В любой сфере нужно проявлять профессионализм.

Но я хочу привести конкретный пример из футбола. Утром 12-го ноября мой хороший знакомый стал свидетелем странного сюжета: рано утром ко второму этажу аэропорта Алматы подъехали две замызганные газели, из которых стали вываливаться молодые люди в спортивных костюмах с сумками на перевес. Они доставили какие-то вещи, ящики и быстро спешили к залу регистрации международного терминала. На спинах у них было написано KAZAKHSTAN. Оказалось, что это юношеская сборная Казахстана до 19 лет. Им предстояло лететь на отборочный турнир чемпионата Европы в Северную Ирландию.

Команда чуть было не опоздала на свой рейс. Регистрация почти была завершена. У моего знакомого был резонный вопрос, который он задал мне: а разве у сборной не должно быть собственного автобуса?

Я стал узнавать у знакомых из федерации, почему команда добиралась из Талгара в аэропорт на двух газелях. Оказалось, что автобус сборной отогнали в Астану для нужд национальной команды, которая сегодня играет с Латвией. Хотя, раньше у сборной было 2 автобуса. Куда второй делся?

В федерации наняли автобус, который должен был приехать за юношами среди ночи. Но транспортная фирма «кинула» команду. Что делать?! Ведь нужно везти почти 25 человек из Талгара в аэропорт среди ночи!

Тренерский штаб среди ночи вышел на трассу, ловить «бусики». Чудом удалось найти 2 газели, стоявших на «пятачке». Команду погрузили в них и двинули в порт по заснеженной трассе. Те, кто ездил по талграской трассе ранним утром, подтвердят, что это не самое комфортное времяпрепровождение. Пробки адские. Тем не менее, таксисты успели и команда прибыла в порт до вылета, перед самым окончанием регистрации.

Из Казахстана улететь в Белфаст не очень-то легко. И если бы тренеры не нашли среди ночи на трассе две газели, то команда могла и не попасть на турнир. Во всяком случае, опоздала бы на первую игру с Сербией. И это был бы такой позор на всю Европу, что никакие бренд-амбассадоры и объяснения не спасли бы ситуацию.

Мне жаль этих 17−18-летних пацанов. Они и без этого были поставлены в чудовищные условия. Во-первых, перед турниром у них не было никаких сборов. В Белфаст они прилетели за 1 день до первого матча, добираясь почти сутки. Ни тебе времени на восстановление, ни отдыха, ни полноценной подготовки. Выходи и играй! Никого не волнует, что это конец сезона и у парней накопилась определенная усталость.

Тут еще выяснилось, что капитан и лучший защитник команды Динмухамед Кашкен должен пропустить первую игру из-за дисквалификации. То есть департамент сборных федерации даже не был в курсе об этом и не предупредил тренерский штаб, который наверняка наигрывал парня в основной состав на первую игру.

В итоге парни вышли на поле в ранее не встречавшемся сочетании. При этом умудрились дать бой традиционно сильным в этом возрасте сербам. Сыграли вничью — 2:2. Как обычно, результат достигнут не благодаря профессионализму менеджеров из федерации, а вопреки оному.

Пацанам респект. И как бы они не сыграли в оставшихся 2 матчах, думаю, встретить их надо в аэропорту на комфортабельном автобусе, а не на газелях, — написал Кожахмет.

Напомним, в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2018/19 юношеская сборная Казахстана сыграла вничью 2:2 с командой Сербии. Следующий матч команда проведет 17 ноября против сверстников из Польши.