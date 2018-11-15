Вышли на трассу и ловили «газели»? В КФФ прокомментировали инцидент с автобусом юношеской сборной РК

Ранее журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Facebook сообщил о том, что юные казахстанские игроки добирались в аэропорт Алматы своим ходом. В свою очередь и тренер команды Александр Кузнецов раскрыл проблемы возникшие, во время подготовки своих подопечных к матчам отборочного турнира Евро-2019.

«Два часа назад в социальных сетях мы видели. У нас в Федерации есть два автобуса. Для нужд национальной сборной используется один, а второй — по очереди привлекается для трансфера сборных U-17, U-19 и U-21. В данный момент национальная сборная базируется в Астане, и один из автобусов используется там. Второй также находится в столице, на ремонте.

В Алматы был заказан большой автобус у одной из транспортных компаний. Однако вы знаете, что погода в городе была не самая теплая. В итоге произошел форс-мажор. Любой автобус может сломаться. Вместо большого автобуса были использованы два минивэна. Информация о том, что они ловили «газели» — не соответствует действительности. Неполадка была, немного опоздали, однако главное успели на рейс. Сборная сейчас в Северной Ирландии и провела свой первый матч. Давайте будем поддерживать команду, — отметил Бахытбеков.