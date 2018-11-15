Вышли на трассу и ловили «газели»? В КФФ прокомментировали инцидент с автобусом юношеской сборной РК
Директор Департамента маркетинга и
Директор Департамента маркетинга и
Ранее журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Facebook сообщил о том, что юные казахстанские игроки добирались в аэропорт Алматы своим ходом. В свою очередь и тренер команды Александр Кузнецов раскрыл проблемы возникшие, во время подготовки своих подопечных к матчам отборочного турнира Евро-2019.
«Два часа назад в социальных сетях мы видели. У нас в Федерации есть два автобуса. Для нужд национальной сборной используется один, а второй — по очереди привлекается для трансфера сборных U-17, U-19 и U-21. В данный момент национальная сборная базируется в Астане, и один из автобусов используется там. Второй также находится в столице, на ремонте.
В Алматы был заказан большой автобус у одной из транспортных компаний. Однако вы знаете, что погода в городе была не самая теплая. В итоге произошел
Отметим, что вчера, 14 ноября, юношеская сборная Казахстана стартовала в Белфасте с ничьей со сверстниками из Сербии (2:2). Следующую встречу команда проведет 17 ноября против Польши.