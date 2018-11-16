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14:40 (мск), источник: ТАСС

Юношеская сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче ЧЕ-2019

ТАСС, 16 ноября. Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в стартовом матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла на Кипре.

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Голы забили Владимир Москвичев (45-я минута) и Павел Маслов (57).

На первом этапе отбора сборные разделены на 13 групп по четыре команды. Соперниками сборной России по группе 11, помимо киприотов, являются команды Латвии и Черногории. Команды проведут однокруговой турнир, по его итогам две лучшие сборные выйдут в следующий этап отбора.

Подопечные Андрея Гордеева в первом матче сыграли вничью с латвийцами (1:1), 19 ноября россияне встретятся с черногорцами. Все матчи проходят на Кипре.

Чемпионаты Европы среди юношей проводятся ежегодно. Сборная России является финалистом турнира 2015 года (поражение от команды Испании — 0:2). С тех пор российская команда в финальную часть европейского первенства не отбиралась.

Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Армении с 14 по 27 июля.

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