Юношеская сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче ЧЕ-2019

Голы забили Владимир Москвичев (45-я минута) и Павел Маслов (57).

На первом этапе отбора сборные разделены на 13 групп по четыре команды. Соперниками сборной России по группе 11, помимо киприотов, являются команды Латвии и Черногории. Команды проведут однокруговой турнир, по его итогам две лучшие сборные выйдут в следующий этап отбора.

Подопечные Андрея Гордеева в первом матче сыграли вничью с латвийцами (1:1), 19 ноября россияне встретятся с черногорцами. Все матчи проходят на Кипре.

Чемпионаты Европы среди юношей проводятся ежегодно. Сборная России является финалистом турнира 2015 года (поражение от команды Испании — 0:2). С тех пор российская команда в финальную часть европейского первенства не отбиралась.