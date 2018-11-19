Юношеская сборная России по футболу вышла в элитный раунд ЧЕ-2019

Забитыми мячами отметились Наиль Умяров (13-я минута) и Виталий Жиронкин (75). Соперниками сборной России по группе были команды Латвии, Кипра и Черногории. Ранее российские футболисты обыграли сборную Кипра (2:0), а с латвийцами была зафиксирована ничья (1:1). Таким образом, по итогам турнира в один круг сборная России набрала семь очков и заняла первое место в 11-й группе.
В элитный раунд турнира выходят по две лучшие команды каждой из 13 групп квалификационного этапа. Помимо российской сборной, участие в элитном раунде уже обеспечили себе команды Венгрии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Словении, Украины и Швейцарии, сборные Германии и Португалии на правах лидеров рейтинга получили автоматический пропуск.
Жеребьевка элитного раунда пройдет 6 декабря, команды будут разделены на четыре корзины по семь сборных в каждой. В первой корзине будут располагаться команды с наивысшими коэффициентами, в их числе сборная России. В группу попадет по одной команде из каждой корзины. Матчи турнира пройдут весной 2019 года.
В финальном раунде чемпионата Европы примут участие семь лучших сборных по итогам элитного раунда, восьмой командой станет сборная Армении на правах организатора соревнований. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Армении с 14 по 27 июля 2019 года.
Чемпионаты Европы среди юношей проводятся ежегодно с 1948-го, до 2000 года в турнире участвовали футболисты до 18 лет. Сборная России дважды играла в финальной стадии чемпионатов Европы — в 2007 году сборная покинула турнир на групповом этапе, а в 2015-м дошла до финала, где проиграла команде Испании (0:2).
Сборная СССР шесть раз становилась чемпионом Европы (1966, 1967, 1976, 1978, 1988, 1990), последняя победа отечественных футболистов на юношеском чемпионате Европы была добыта в 1990 году. Тогда на турнире в Венгрии советская команда под руководством Геннадия Костылева, в составе которой выступали Евгений Бушманов, Александр Гришин, Андрей Новосадов и др., обыграла в финале в серии пенальти сборную Португалии, за которую, в том числе высутпали Луиш Фиго и Руй Коста.