Текущие события
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
17:37 (мск), источник: ТАСС

РФС рассмотрит вариант проведения матчей отбора на юношеский ЧЕ-2019 в России

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) совместно с тренерским штабом юношеской сборной России (игроки до 19 лет) рассмотрит возможность провести матчи элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года в России. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник юношеская сборная России одержала победу над сверстниками из Черногории со счетом 2:0 и пробилась в элитный раунд отборочного турнира. Жеребьевка этой стадии пройдет 6 декабря, сборная России попала в первую корзину из четырех. Сборные будет поделены на семь групп по четыре команды. Матчи элитного раунда пройдут весной 2019 года, одна из сборных в каждой из групп примет однокруговой турнир в своем квартете.

«Хочу поздравить юношескую сборную России, составленную из игроков 2000 года рождения, с выходом в элитный раунд чемпионата Европы! Здорово, что после обидной ничьей в первом матче ребята смогли мобилизоваться и одержать две важнейших победы, которые позволили сборной России выйти из группы с первого места», — рассказал Алаев.

«С нетерпением ждем жеребьевку. РФС совместно с тренерами рассмотрит вариант проведения этого этапа отбора на континентальное первенство в России», — добавил Алаев.

В финальном раунде чемпионата Европы примут участие семь лучших сборных по итогам элитного раунда, восьмой командой станет сборная Армении на правах организатора соревнований. Финальная стадия турнира пройдет с 14 по 27 июля 2019 года.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2016. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Как Кононов меняет «Спартак»
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
СМИ: Испания, Марокко и Португалия претендуют на ЧМ-2030
Угроза доминированию Загитовой. Конкурентки дышат в спину
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Климов исторической победой напомнил России о прыжках на лыжах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь