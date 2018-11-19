РФС рассмотрит вариант проведения матчей отбора на юношеский ЧЕ-2019 в России

Источник: РИА "Новости"

В понедельник юношеская сборная России одержала победу над сверстниками из Черногории со счетом 2:0 и пробилась в элитный раунд отборочного турнира. Жеребьевка этой стадии пройдет 6 декабря, сборная России попала в первую корзину из четырех. Сборные будет поделены на семь групп по четыре команды. Матчи элитного раунда пройдут весной 2019 года, одна из сборных в каждой из групп примет однокруговой турнир в своем квартете.

«Хочу поздравить юношескую сборную России, составленную из игроков 2000 года рождения, с выходом в элитный раунд чемпионата Европы! Здорово, что после обидной ничьей в первом матче ребята смогли мобилизоваться и одержать две важнейших победы, которые позволили сборной России выйти из группы с первого места», — рассказал Алаев.

«С нетерпением ждем жеребьевку. РФС совместно с тренерами рассмотрит вариант проведения этого этапа отбора на континентальное первенство в России», — добавил Алаев.