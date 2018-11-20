Юношеская сборная Казахстана по футболу дважды вела в счете и проиграла в отборе на Евро-2019

Игра девятой группы проходила сегодня, 20 января, в Портадауне завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев.

Казахстанцы дважды вели в счете, но в итоге проиграли — на третьей минуте у забил Лев Скворцов, а на 59-й — Арман Кенесов. У Северной Ирландии на 46-й минуте отличился Гарри Робинсон, на 78-й — Куивинн Макконнелл, а на 87-й — Элфи Маккелмонт.