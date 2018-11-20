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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана по футболу дважды вела в счете и проиграла в отборе на Евро-2019

Юношеская сборная Казахстана (до 19 лет) проиграла сверстникам из Северной Ирландии в заключительном матче отборочного цикла Евро-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра девятой группы проходила сегодня, 20 января, в Портадауне завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев.

Казахстанцы дважды вели в счете, но в итоге проиграли — на третьей минуте у забил Лев Скворцов, а на 59-й — Арман Кенесов. У Северной Ирландии на 46-й минуте отличился Гарри Робинсон, на 78-й — Куивинн Макконнелл, а на 87-й — Элфи Маккелмонт.

С семью очками первое место в группе заняла Сербия, которая получила путевку в элитный раунд и продолжит борьбу за участие в финальной стадии Евро-2019. Второй с четырьмя баллами финишировала Польша, опередившая Северную Ирландию по разнице мячей, а Казахстан с одним очком замкнул таблицу.

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