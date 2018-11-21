Сборная России попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Российская команда не сыграет в отборе с командами Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии, также попавшими во вторую корзину.
Состав остальных корзин выглядит следующим образом:
корзина 1 — Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;.
корзина 3 — Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;.
корзина 4 — Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;.
корзина 5 — Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;.
корзина 6 — Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп — по пять или шесть сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир. Жеребьевка состоится 2 декабря в Дублине. Матчи отборочного турнира будут проведены в 2019 году — в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.
Еще четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года среди команд — участников Лиги наций, не сумевших квалифицироваться через отборочный турнир.
Чемпионат Европы 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов. В Санкт-Петербурге на одноименном стадионе пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал турнира.