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07:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная России попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу окажется во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Состав корзин определился по итогам группового этапа Лиги наций, заключительные матчи которого прошли во вторник.

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Российская команда не сыграет в отборе с командами Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии, также попавшими во вторую корзину.

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Швеция
2Россия0

Состав остальных корзин выглядит следующим образом:

корзина 1 — Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;.

корзина 3 — Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;.

корзина 4 — Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;.

корзина 5 — Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;.

корзина 6 — Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп — по пять или шесть сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир. Жеребьевка состоится 2 декабря в Дублине. Матчи отборочного турнира будут проведены в 2019 году — в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.

Еще четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года среди команд — участников Лиги наций, не сумевших квалифицироваться через отборочный турнир.

Чемпионат Европы 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов. В Санкт-Петербурге на одноименном стадионе пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал турнира.

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