Сборная России попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

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Российская команда не сыграет в отборе с командами Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии, также попавшими во вторую корзину.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция 2 Россия 0

Состав остальных корзин выглядит следующим образом:

корзина 1 — Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;.

корзина 3 — Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;.

корзина 4 — Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;.

корзина 5 — Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;.

корзина 6 — Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Команды при жеребьевке будут разбиты на 10 групп — по пять или шесть сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир. Жеребьевка состоится 2 декабря в Дублине. Матчи отборочного турнира будут проведены в 2019 году — в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.

Еще четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года среди команд — участников Лиги наций, не сумевших квалифицироваться через отборочный турнир.