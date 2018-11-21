Сборная Казахстана оказалась в пятой корзине при жеребьевке отбора на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу оказалась в пятой корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу оказалась в пятой корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Состав корзин определялся по результатам Лиги наций. Рейтинг был составлен на основе мест, которые заняли команды в своих группах (Казахстан занял второе место). Кроме того, учитывались следующие показатели: количество очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мяче и так далее.
Таким образом, команда Станимира Стойлова в отборе точно не сыграет со сборными Македонии, Косово, Беларуси, Люксембурга, Армении, Азербайджана, Молдавии, Гибралтара и Фарер.
Состав корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта,
Команды при жеребьевке будут разбиты на десять групп — по пять или шесть сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир.
Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.
Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет в 13 городах, включая