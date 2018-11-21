Сборная Казахстана оказалась в пятой корзине при жеребьевке отбора на Евро-2020

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Состав корзин определялся по результатам Лиги наций. Рейтинг был составлен на основе мест, которые заняли команды в своих группах (Казахстан занял второе место). Кроме того, учитывались следующие показатели: количество очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество забитых мяче и так далее.

Таким образом, команда Станимира Стойлова в отборе точно не сыграет со сборными Македонии, Косово, Беларуси, Люксембурга, Армении, Азербайджана, Молдавии, Гибралтара и Фарер.

Футбол Лига наций D 2018/2019 19.11.2018, 20:00 Грузия 2 Казахстан 1

Состав корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Команды при жеребьевке будут разбиты на десять групп — по пять или шесть сборных. По две лучшие из каждой группы получат прямые путевки в финальный турнир.

Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится 2 декабря в столице Ирландии — Дублине. Матчи отборочного турнира будут проведены в 2019 году — в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре.