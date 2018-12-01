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23:06 (мск), источник: Матч ТВ

Евро-2020. Кто достанется в соперники сборной России?

Все, что нужно знать о жеребьевке отбора, которая состоится в воскресенье днем в Дублине.

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Источник: РИА "Новости"

55 сборных будут распределены по 10 группам. В группах A, B, C, D, E — по 5 команд, в F, G, H, I и J — по 6.

Все сборные посеяны по шести «корзинам» в зависимости от места в рейтинге по итогам Лиги наций УЕФА. Вот их составы:

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Что ждет Россию?

Наша команда в общем рейтинге Лиги наций на 17-м месте, а потому попала во вторую «корзину» и соответственно ни с одной из посеянных там команд не встретится. В зависимости от того, в какой группе окажется Россия, в будущем году ей придется сыграть 8 или 10 отборочных матчей.

Если российская сборная не сможет пробиться на Евро-2020 через отборочный турнир (из каждой группы в финальную часть проходят две лучшие команды), у нее может появиться второй шанс — в виде плей-офф Лиги наций.

Наша сборная заняла пятое место в Лиге B. Из нее право сыграть в плей-офф автоматически гарантировано победителям групп — Украине, Боснии и Герцеговине, Швеции и Дании. Если кто-то из них успешно пройдет отбор, он этим правом не воспользуется, и оно перейдет к России.

В плей-офф российская сборная может оказаться и в случае успешного выступления в отборе команд Лиги A. Их 12, и если не менее 9 из них пройдут отбор, Россия получит второй шанс. Правда, ее соперниками могут стать команды из Лиги A.

Особые условия

Таковых УЕФА определил несколько:

1. В одной группе не могут оказаться Босния и Косово, Косово и Сербия, Испания и Гибралтар.

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2. В одной группе могут оказаться не более двух стран-хозяек чемпионата Европы. Напомним, турнир принимают 12 городов: Лондон (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия).

3. В одной группе могут оказаться не более двух команд из стран с холодным климатом — Белоруссии, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, России, Украины. В марте и ноябре там пройдет минимальное количество матчей, а на Фарерах, в Финляндии и Исландии в это время игр не будет вообще.

4. Для уменьшения транспортных расходов решено, что в одной группе с Казахстаном может оказаться только одна сборная из следующих: Андорра, Англия, Франция, Фарерские острова, Гибралтар, Исландия, Мальта, Северная Ирландия, Португалия, Ирландия, Шотландия, Испания или Уэльс. То же самое касается Азербайджана: против него не может сыграть больше одной команды из списка, куда входят Гибралтар, Исландия, Мальта и Португалия. В одной группе с Исландией может оказаться только одна из сборных, представляющих Армению, Азербайджан, Кипр, Грузию, Израиль или Казахстан.

Когда пройдут матчи?

Первый тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года стартует 21 марта. Завершится турнир 19 ноября, когда станут известны 20 из 24 участников финальной части.

1-й тур, 21—23 марта 2019 года;

2-й тур, 24—26 марта 2019 года;

3-й тур, 7—8 июня 2019 года;

4-й тур, 10—11 июня 2019 года;

5-й тур, 5—7 сентября 2019 года;

6-й тур, 8—10 сентября 2019 года;

7-й тур, 10—12 октября 2019 года;

8-й тур, 13—15 октября 2019 года;

9-й тур, 14—16 ноября 2019 года;

10-й тур, 17—19 ноября 2019 года.

Матчи плей-офф Лиги наций, по итогам которых определятся еще 4 финалиста Евро-2020, пройдут с 26 по 31 марта 2020 года, то есть уже после жеребьевки финальной части турнира, намеченной на 1 декабря 2019-го. На случай необходимости УЕФА предусмотрел возможность проведения дополнительной жеребьевки, которая состоится 1 апреля 2020 года.

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