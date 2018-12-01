Евро-2020. Кто достанется в соперники сборной России?
Все, что нужно знать о жеребьевке отбора, которая состоится в воскресенье днем в Дублине.
Все, что нужно знать о жеребьевке отбора, которая состоится в воскресенье днем в Дублине.
55 сборных будут распределены по 10 группам. В группах A, B, C, D, E — по 5 команд, в F, G, H, I и J — по 6.
Все сборные посеяны по шести «корзинам» в зависимости от места в рейтинге по итогам Лиги наций УЕФА. Вот их составы:
Наша команда в общем рейтинге Лиги наций на 17-м месте, а потому попала во вторую «корзину» и соответственно ни с одной из посеянных там команд не встретится. В зависимости от того, в какой группе окажется Россия, в будущем году ей придется сыграть 8 или 10 отборочных матчей.
Наша сборная заняла пятое место в Лиге B. Из нее право сыграть в
В
Таковых УЕФА определил несколько:
1. В одной группе не могут оказаться Босния и Косово, Косово и Сербия, Испания и Гибралтар.
2. В одной группе могут оказаться не более двух
3. В одной группе могут оказаться не более двух команд из стран с холодным климатом — Белоруссии, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, России, Украины. В марте и ноябре там пройдет минимальное количество матчей, а на Фарерах, в Финляндии и Исландии в это время игр не будет вообще.
4. Для уменьшения транспортных расходов решено, что в одной группе с Казахстаном может оказаться только одна сборная из следующих: Андорра, Англия, Франция, Фарерские острова, Гибралтар, Исландия, Мальта, Северная Ирландия, Португалия, Ирландия, Шотландия, Испания или Уэльс. То же самое касается Азербайджана: против него не может сыграть больше одной команды из списка, куда входят Гибралтар, Исландия, Мальта и Португалия. В одной группе с Исландией может оказаться только одна из сборных, представляющих Армению, Азербайджан, Кипр, Грузию, Израиль или Казахстан.
Первый тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года стартует 21 марта. Завершится турнир 19 ноября, когда станут известны 20 из 24 участников финальной части.
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