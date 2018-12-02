Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Парма
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов
Мариуполь
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
6«Реал» победил, Ковач получил передышку и другие события выходных
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
12:37 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу узнает соперников по отбору на ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в воскресенье в Дублине. Сборная России посеяна во второй корзине и избежит встречи, в частности, с командами Германии, Швеции, Уэльса и Украины.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Церемония жеребьевки в ирландской столице начнется в 14:00 мск.

Читайте также
Евро-2020. Кто достанется в соперники сборной России?

Чемпионат Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд-хозяев автоматически в финальный раунд не попадает. В число городов, принимающих турнир, попал и Санкт-Петербург, матчи также состоятся в Дублине, Глазго, Лондоне, Амстердаме, Бильбао, Риме, Мюнхене, Копенгагене, Будапеште, Бухаресте и Баку. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группы В и встречу 1/8 финала. Полуфиналы и финал пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли», турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Состав корзин был определен после завершения групповой стадии Лиги наций — нового турнира, призванного заменить собой товарищеские матчи. Сборная России, занявшая второе место в группе 2 лиги В, попала во вторую корзину. Сборная Германии, вылетевшая из элитного дивизиона Лиги наций, также будет находиться во второй корзине наравне с командами Швеции, Боснии и Герцеговины, Дании, Австрии, Уэльса, Исландии, Украины и Чехии. Таким образом, россияне с этими сборными в отборе не сыграют.

Поскольку сборная Украины также попала во вторую корзину, то Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не придется разводить национальные команды Украины и России при жеребьевке. При этом будут разведены команды Испании и Гибралтара, Косова и Боснии, Косова и Сербии.

Читайте также
Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Лига наций как путь в первую корзину

Ряд стран (Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония) выделен в группу с высоким или средним риском суровых зимних условий. Чтобы как можно реже приходилось играть на снегу или отменять матчи, в одну группу попадут максимум две таких команды. Три страны с суровым зимним климатом (Исландия, Фарерские острова, Финляндия) не примут матчи в марте и ноябре. Остальные примут по возможности меньше матчей в марте и ноябре.

Несколько стран (Казахстан, Азербайджан, Исландия) расположены совсем далеко от других участников квалификации. Чтобы сократить количество дальних перелетов, в одну группу попадет максимум одна из следующих пар: казахстанцы смогут сыграть только с командой Англии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Мальты, Португалии, Северной Ирландии, Уэльса, Франции или Шотландии; азербайджанцы — с командой Исландии или Португалии; исландцы — с командой Армении, Грузии, Израиля или Кипра.

Состав корзины Лиги наций (победители групп высшего дивизиона турнира) — Англия, Нидерланды, Португалия и Швейцария. Эти сборные будут распределены на первые места групп от А до D, так им будут обеспечены две свободные даты в июне для участия в финальной стадии Лиги наций.

Сборные из первой корзины (Бельгия, Хорватия, Франция, Италия, Польша и Испания) поместят на первые места в группах с E по J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах. По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3 (Болгария, Финляндия, Израиль, Северная Ирландия, Норвегия, Ирландия, Шотландия, Сербия, Словакия, Турция), 4 (Албания, Кипр, Эстония, Грузия, Греция, Венгрия, Литва, Черногория, Румыния, Словения) и 5 (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Фарерские острова, Македония, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Молдавия).

Команды из корзины 6 (Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино) поместят на шестые места в группах с F по J. Таким образом, в группах А, В, С, D и Е будет по пять команд, в F, G, H, I и J — по шесть.

Отборочный турнир стартует 21 марта 2019 года и завершится в ноябре. Напрямую на чемпионат Европы выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Оставшиеся четыре команды определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Грязные танцы. Фьюри и Уайлдер не выявили победителя (видео)
«Зачем ей такая страна?» Минспорта не помогает Медведевой
Мейвезер выплатит штраф за продвижение мошеннического проекта
«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией
«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?
Деонтей Уайлдер: С двумя нокдаунами, конечно, выиграл я
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь