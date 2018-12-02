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14:12 (мск), источник: Матч ТВ

РФС: Мы хотим попасть на Евро-2020, не имеет значения, с кем играть

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

— Для сборной России не имеет значения, с кем играть, мы хотим попасть на чемпионат Европы. У нас есть одно понимание, что путь будет тяжелым, но он нам по силам, — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Еще на стадии подготовки к чемпионату мира мы решили, мы планировали проводить матчи в регионах. От этого мы не отказываемся, сборная в отборе к Евро будет играть во всех регионах, а не только в Москве или Питере. Для РФС выгодная группа — это та, откуда наши выйдут, но если судить с коммерческой точки зрения, то, конечно, где больше именитых соперников.

— Разговаривали с товарищами из других федераций, приятно, что теперь многие не хотят видеть нас у себя в соперниках.

Напомним, что в 14:00 (мск) в Дублине состоится жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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