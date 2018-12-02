РФС: Мы хотим попасть на Евро-2020, не имеет значения, с кем играть

— Для сборной России не имеет значения, с кем играть, мы хотим попасть на чемпионат Европы. У нас есть одно понимание, что путь будет тяжелым, но он нам по силам, — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Еще на стадии подготовки к чемпионату мира мы решили, мы планировали проводить матчи в регионах. От этого мы не отказываемся, сборная в отборе к Евро будет играть во всех регионах, а не только в Москве или Питере. Для РФС выгодная группа — это та, откуда наши выйдут, но если судить с коммерческой точки зрения, то, конечно, где больше именитых соперников.