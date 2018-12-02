РФС: Мы хотим попасть на Евро-2020, не имеет значения, с кем играть
Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
— Для сборной России не имеет значения, с кем играть, мы хотим попасть на чемпионат Европы. У нас есть одно понимание, что путь будет тяжелым, но он нам по силам, — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Еще на стадии подготовки к чемпионату мира мы решили, мы планировали проводить матчи в регионах. От этого мы не отказываемся, сборная в отборе к Евро будет играть во всех регионах, а не только в Москве или Питере. Для РФС выгодная группа — это та, откуда наши выйдут, но если судить с коммерческой точки зрения, то, конечно, где больше именитых соперников.
— Разговаривали с товарищами из других федераций, приятно, что теперь многие не хотят видеть нас у себя в соперниках.
Напомним, что в 14:00 (мск) в Дублине состоится жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.