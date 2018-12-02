Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси1
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Львов2
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан0
Парма0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар1
Урал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис1
Реал Сосьедад0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:05
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
14:43 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Россия сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперником будет команда Бельгии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Церемония жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы проходит в воскресенье в Дублине. Сборная России при жеребьевке была во второй корзине.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Грязные танцы. Фьюри и Уайлдер не выявили победителя (видео)
«Зачем ей такая страна?» Минспорта не помогает Медведевой
«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией
Мейвезер выплатит штраф за продвижение мошеннического проекта
«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду», Кучеров набрал три очка
«Спартак» — «Локомотив»: продолжатся ли беды «красно-белых»?
Деонтей Уайлдер: С двумя нокдаунами, конечно, выиграл я
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь