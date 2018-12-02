Сборная Россия сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020

Сборная Россия сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперником будет команда Бельгии.