Германия вновь сыграет с Голландией. Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020

Отборочный турнир начнется в марте 2019 года. Прямую путевку на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой группы. Еще четыре финалиста опеределятся по итогам плей-офф, участники которого определятся по результатам Лиги наций. Победители групп дивизиона А Лиги наций гарантировали себе как-минимум плей-офф.