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14:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия вновь сыграет с Голландией. Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020

В Дублине (Ирландия) завершилась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.

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Результаты жербьевки:

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

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Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтештейн.

Отборочный турнир начнется в марте 2019 года. Прямую путевку на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой группы. Еще четыре финалиста опеределятся по итогам плей-офф, участники которого определятся по результатам Лиги наций. Победители групп дивизиона А Лиги наций гарантировали себе как-минимум плей-офф.

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