Германия вновь сыграет с Голландией. Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020
В Дублине (Ирландия) завершилась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.
В Дублине (Ирландия) завершилась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.
Результаты жербьевки:
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан,
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтештейн.
Отборочный турнир начнется в марте 2019 года. Прямую путевку на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой группы. Еще четыре финалиста опеределятся по итогам