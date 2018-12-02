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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Бельгией и Россией в отборе на Евро-2020

Сегодня, 2 декабря, в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Всем 55 европейским сборным по окончании группового этапа Лиги наций были присвоены условные места согласно рейтингу. Казахстан оказался в пятой корзине.

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По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

На Евро-2020 проходят команды, которые занимают первые и вторые места в группе — 20 путевок. Затем оставшиеся четыре места разыгрываются через Лигу наций.

Квалификация на Евро-2020 стартует 21 марта 2019 года.

Чемпионат Европы-2020 впервые пройдет в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.

Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;.

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;.

Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;.

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;.

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

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Сборная Казахстана по футболу сыграет с Бельгией и Россией в отборе на Евро-2020
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