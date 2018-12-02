Сборная Казахстана по футболу сыграет с Бельгией и Россией в отборе на Евро-2020
Сегодня, 2 декабря, в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 2 декабря, в Дублине (Ирландия) состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Всем 55 европейским сборным по окончании группового этапа Лиги наций были присвоены условные места согласно рейтингу. Казахстан оказался в пятой корзине.
По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и
На Евро-2020 проходят команды, которые занимают первые и вторые места в группе — 20 путевок. Затем оставшиеся четыре места разыгрываются через Лигу наций.
Квалификация на Евро-2020 стартует 21 марта 2019 года.
Чемпионат Европы-2020 впервые пройдет в 13 городах, включая
Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;.
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;.
Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;.
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.