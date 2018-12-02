Мостовой: Можно считать, что сборная России уже вышла на Евро-2020

«Можно говорить о том, что мы уже вышли из этой группы. Конечно, ну что это… Я посмотрел на состав других групп — можно говорить о том, что у нас группа ниже среднего по уровню. За исключением Бельгии, там, можно сказать, вообще никого нет. Ясно, что две команды выходят, Россия и Бельгия. Команда Сан-Марино гол забить не может. Основная борьба у нас будет с Бельгией. А Кипр — это и не Греция, и не Черногория даже», — сказал Мостовой по телефону.