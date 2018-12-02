Мостовой: Можно считать, что сборная России уже вышла на Евро-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Сборной России по футболу не составит труда выйти из группы в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, считает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Сборной России по футболу не составит труда выйти из группы в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, считает
Сборная России в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперниками будут сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и
«Можно говорить о том, что мы уже вышли из этой группы. Конечно, ну что это… Я посмотрел на состав других групп — можно говорить о том, что у нас группа ниже среднего по уровню. За исключением Бельгии, там, можно сказать, вообще никого нет. Ясно, что две команды выходят, Россия и Бельгия. Команда
«Шотландцы? У себя они сильны, но команда там посредственная, ограниченная. Не назову звезд у них», — добавил он.