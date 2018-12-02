Вице-президент РФС: Россия и Бельгия поборются за победу в группе в отборе Евро-2020

«В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы удачно пройти отборочный турнир и выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Тем более что четыре матча Евро пройдут в России. Есть группы и потяжелее. Спустя рукава и с шапкозакидательским настроением нельзя ни к кому относиться. Безусловно, надо побеждать в каждом матче, такая установка у наших футболистов есть», — сказал Анохин по телефону.