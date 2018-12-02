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15:31 (мск), источник: Р-Спорт

Вице-президент РФС: Россия и Бельгия поборются за победу в группе в отборе Евро-2020

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу сможет побороться с командой Бельгии за первое место в отборочной группе чемпионата Европы, заявил РИА Новости вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.

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Церемония жеребьевки отборочных соревнований Евро-2020 прошла в воскресенье в Дублине. Соперниками россиян стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы удачно пройти отборочный турнир и выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Тем более что четыре матча Евро пройдут в России. Есть группы и потяжелее. Спустя рукава и с шапкозакидательским настроением нельзя ни к кому относиться. Безусловно, надо побеждать в каждом матче, такая установка у наших футболистов есть», — сказал Анохин по телефону.

«Бельгийцы показали очень хороший футбол и результат на чемпионате мира, у них системная работа в федерации, футбол на подъеме. Остальные соперники по группе достаточно крепкие, каждый будет играть на победу. Шотландия — серьезный соперник, на Кипре научились играть в футбол. Сан-Марино — экзотическая команда, интересно будет посмотреть страну», — добавил он.

Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

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