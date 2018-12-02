Капитан сборной Казахстана оценил соперников и назвал фаворитов группы в отборе на Евро-2020

По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.
«Очень хорошая группа. Будем стараться играть только на победу, хотя легко не будет со всеми соперниками. Отмечу Бельгию и Россию — они фавориты нашей группы. Тем более, это участники чемпионата мира. Очень интересно будет сыграть против таких команд. Пока рано загадывать и пытаться предугадать собственное место в группе. Все будет видно по нашим играм», — сказал Шомко.
На Евро-2020 проходят команды, которые занимают первые и вторые места в группе — 20 путевок. Затем оставшиеся четыре места разыгрываются через Лигу наций.
Квалификация на Евро-2020 стартует 21 марта 2019 года.
Чемпионат Европы-2020 впервые пройдет в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.
Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.