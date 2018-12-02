Капитан сборной Казахстана оценил соперников и назвал фаворитов группы в отборе на Евро-2020

«Очень хорошая группа. Будем стараться играть только на победу, хотя легко не будет со всеми соперниками. Отмечу Бельгию и Россию — они фавориты нашей группы. Тем более, это участники чемпионата мира. Очень интересно будет сыграть против таких команд. Пока рано загадывать и пытаться предугадать собственное место в группе. Все будет видно по нашим играм», — сказал Шомко.