Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов2
Мариуполь2
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан2
Парма1
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Лацио
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар2
Урал0
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана оценил соперников и назвал фаворитов группы в отборе на Евро-2020

Капитан сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

«Очень хорошая группа. Будем стараться играть только на победу, хотя легко не будет со всеми соперниками. Отмечу Бельгию и Россию — они фавориты нашей группы. Тем более, это участники чемпионата мира. Очень интересно будет сыграть против таких команд. Пока рано загадывать и пытаться предугадать собственное место в группе. Все будет видно по нашим играм», — сказал Шомко.

Читайте также
Сборная Казахстана по футболу сыграет с Бельгией и Россией в отборе на Евро-2020

На Евро-2020 проходят команды, которые занимают первые и вторые места в группе — 20 путевок. Затем оставшиеся четыре места разыгрываются через Лигу наций.

Квалификация на Евро-2020 стартует 21 марта 2019 года.

Чемпионат Европы-2020 впервые пройдет в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.

Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Уайлдер согласился на реванш с Фьюри в Британии
Черчесов назвал нормальной группу России в отборе Евро-2020
Что нужно знать о соперниках России по отбору на Евро-2020
«Краснодар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Украина перестреляла Россию. Кубок мира начался без медалей
Большунов отступает. Он больше не лидер Кубка мира
«Ростов» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
Смешанная эстафета на этапе КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь