Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов2
Мариуполь2
Футбол. Зарубежный
19:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан2
Парма1
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Лацио
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар2
Урал0
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
15:46 (мск), источник: Р-Спорт

Игнатьев: Сборные Бельгии и России сыграют на Евро-2020

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что национальная команда и сборная Бельгии сумеют выйти из отборочной группы и сыграют на чемпионате Европы-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная России в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперником будут сборная Бельгии, а также команды Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Три команды поведут борьбу за два первых места в группе. Речь о сборных России, Бельгии и Шотландии. При этом шансы у России и Бельгии гораздо выше. Сборная Бельгии соткана из больших мастеров европейского уровня, о чем говорит их выступление на чемпионате мира в России. По всем раскладам при должном отношении к процессу мы должны все решить в группе. Бельгия и Россия будут представлять эту группу на чемпионате Европы», — сказал Игнатьев по телефону.

«Сборные Кипра и Казахстана готовы сражаться, но по всем моментам они не готовы на сегодняшний день к тем задачам, который ставят команды Бельгии, России и Шотландии», — добавил он.

Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Черчесов назвал нормальной группу России в отборе Евро-2020
Что нужно знать о соперниках России по отбору на Евро-2020
«Краснодар» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Украина перестреляла Россию. Кубок мира начался без медалей
Большунов отступает. Он больше не лидер Кубка мира
«Ростов» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
Смешанная эстафета на этапе КМ по биатлону (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь