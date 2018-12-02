Игнатьев: Сборные Бельгии и России сыграют на Евро-2020

«Три команды поведут борьбу за два первых места в группе. Речь о сборных России, Бельгии и Шотландии. При этом шансы у России и Бельгии гораздо выше. Сборная Бельгии соткана из больших мастеров европейского уровня, о чем говорит их выступление на чемпионате мира в России. По всем раскладам при должном отношении к процессу мы должны все решить в группе. Бельгия и Россия будут представлять эту группу на чемпионате Европы», — сказал Игнатьев по телефону.