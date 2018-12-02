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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Что нужно знать о соперниках сборной России по отбору на Евро-2020

По горячим следам жеребьёвки в Дублине.

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Источник: AP 2018

Ещё пара лет, и Россия снова примет гигантский футбольный движ. И пусть мы примем новый турнир не целиком, а аналогом Никольской улицы станут окрестности Думской, нас точно ждёт масса флэшбеков из лета 2018-го.

Пока не раздался стартовый список в дерби, можете быстро ознакомиться с теми, с кем скоро придётся рубиться нашим парням за право сыграть на Евро-2020. Россия, напомним, попала во вторую корзину.

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1 корзина — Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 1
Главные лица: Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Тибо Куртуа
Выступление в Лиге наций: Лига A — 2 место.

К летнему мундиалю команда Роберто Мартинеса подходила в сумасшедшей форме. Там выиграла три игры в группе и вышла в плей-офф, в котором отправила домой Бразилию. Всё завершилось на будущих чемпионах, зато получилось выцепить бронзу ЧМ. В Лиге наций прогресс не продолжился: команда не смогла занять в своей группе первое место, крупно уступив швейцарцам в решающем матче. Несмотря на второе место в группе, Бельгия всё равно остаётся лидером рейтинга ФИФА.

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3 корзина — Шотландия

Место в рейтинге ФИФА: 38
Главные лица: Джеймс Форрест, Скотт МакТоминай, Каллум МакГрегор
Выступление в Лиге наций: Лига C — 1 место.

На отборочном этапе ЧМ у шотландцев были небольшие шансы выйти в стыки. В группе они закончили наравне со сборной Словакии, но стали третьими по личным встречам. Затем устроили парад неудачных товарищеских матчей, зато успешно сыграли в Лиге наций. По её итогам удалось обойти Израиль с Албанией и, между прочим, пойти на повышение в Лигу B! Если что, за шотландцев играет Скотт МакТоминай. Этим парнем резко начинает гордится Моуринью, когда его упрекают в отсутствии доверия к молодым.

*дальше имена опустим*

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4 корзина — Кипр

Место в рейтинге ФИФА: 86
Выступление в Лиге наций: Лига C — 3 место.

При всех клубных сюрпризах, на уровне сборных киприоты не способны решать больших задач. Почти все игроки команды играют в местной лиге, и по итогам осенней кампании Кипр едва не пополнил дивизион худших команд Лиги наций. Всё, что удалось этой сборной — отобрать очки у Болгарии, оставив команду Попова и Димитрова без повышения в статусе. Иметь это в виду обязательно стоит.

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5 корзина — Казахстан

Место в рейтинге ФИФА: 120
Выступление в Лиге наций: Лига D — 2 место.

У Казахстана похожая история. С клубами (вернее, с клубом — с «Астаной») всё более-менее, а к сборной есть вопросы. В последние годы в местный футбол инвестиций больше, чем выхлопа. Не так давно сборную готовил Александр Бородюк, а чуть раньше — Юрий Красножан, но пока получается лишь не быть аутсайдером Лиги D. Полноценную конкуренцию той же Грузии составить совершенно не вышло.

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6 корзина — Сан-Марино

Место в рейтинге ФИФА: 211
Выступление в Лиге наций: Лига D — 4 место.

Особенная команда для нашей группы. Если верить рейтингу ФИФА, сборная Сан-Марино — худшая сборная в мире на данный момент. Судя по 0−16 в компании Молдавии, Люксембурга и Беларуси, местные футболисты с этим не очень-то спорят.

Максим Ерёмин

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