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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Колосков: Объективно сборная России — вторая по силе в отборочной группе Евро-2020

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что, несмотря на то, что сборной России досталась не самая сложная группа в отборе на чемпионат Европы 2020 года, это не значит, что ей придется легко.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония жеребьевки отборочных соревнований Евро-2020 прошла в воскресенье в Дублине. Соперниками россиян стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Мы с Бельгией играли уже, и тогда было 3:3. Но понятно, что они фавориты нашей группы. Все зависит только от нас. Если травмированных не будет, то команда у нас в полном порядке, состав боевой, хорошо подготовленный. Все остальные соперники классом ниже нашей команды, но это не значит, что можно выходить и в ритме танго всех обыгрывать, танцуя. Надо упираться и биться, как следует. Объективно в этой группе мы вторая команда — в том у меня сомнений нет», — сказал Колосков по телефону.

«Меня такая группа устраивает, и думаю, что тренеров тоже устраивает. Не знаю, как наши болельщики к ней относятся, потому что они привыкли ходить на игры со знаковыми соперниками, а в данном случае у нас только команда Бельгии является действительно интересным соперником», — добавил бывший глава РФС.

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