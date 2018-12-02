Колосков: Объективно сборная России — вторая по силе в отборочной группе Евро-2020

«Мы с Бельгией играли уже, и тогда было 3:3. Но понятно, что они фавориты нашей группы. Все зависит только от нас. Если травмированных не будет, то команда у нас в полном порядке, состав боевой, хорошо подготовленный. Все остальные соперники классом ниже нашей команды, но это не значит, что можно выходить и в ритме танго всех обыгрывать, танцуя. Надо упираться и биться, как следует. Объективно в этой группе мы вторая команда — в том у меня сомнений нет», — сказал Колосков по телефону.