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16:16 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Сборная Кипра сделает все возможное для достойного выступления в отборе ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Кипра приложат все усилия для достойного выступления в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Кипра Ран Бен Шимон.

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В воскресенье состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная Кипра сыграет с командами Бельгии, России, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

«Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия. Но мы будем стараться, делать все возможное, чтобы выступить достойно. Знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна», — сказал Шимон.

Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

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