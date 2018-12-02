Тренер: Сборная Кипра сделает все возможное для достойного выступления в отборе ЧЕ-2020

«Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия. Но мы будем стараться, делать все возможное, чтобы выступить достойно. Знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна», — сказал Шимон.