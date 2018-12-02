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16:15 (мск), источник: ТАСС

Мартинес: Выступление на ЧМ дало сборной России сверхмотивацию, это сильная команда

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной командой, которая потрясающе провела чемпионат мира, что дало футболистам сверхмотивацию. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Источник: РИА "Новости"

По результатам жеребьевки отборочного турнира чемпионату Европы 2020 года, прошедшей в Дублине, сборная России попала в группу к командам Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Сборная России — сильная команда, которая провела потрясающий чемпионат мира, она справилась с давлением и далеко прошла. Выступление на турнире дало команде России сверхмотивацию. Россияне прекрасно тактически сыграли против сборной Испании. У нас будут очень интересные матчи с ними, это точно», — отметил Мартинес.

«Нам все равно, на каком стадионе играть против сборной России. Уверен, что они все в прекрасном состоянии после чемпионата мира. И у нас в любом случае будут хорошие воспоминания, когда мы приедем играть в гости к российской команде», — добавил тренер.

Сборная России на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила команде Хорватии. Бельгийцы на том же турнире завоевали бронзовые награды и на данный момент занимают первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Я рад одному, что не будет товарищеских матчей. Логистика непростая, нам лететь в Казахстан, это, конечно, далеко», — заключил Мартинес.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

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