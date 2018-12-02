Газзаев о шансах сборной России в отборе на Евро-2020: Поздравляю с хорошим жребием

Сборная России в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
«Я думаю, что абсолютно нормальная жеребьевка. После чемпионата мира мы не должны так активно реагировать на жеребьевку, потому что уровень нашей команды достаточно высок, как и репутация. Сегодня нам надо готовиться к чемпионату Европы. Вопрос выхода из группы больше не должен стоять перед национальной сборной. Раз и навсегда. Да, группа ровная, два явных фаворита — Россия и Бельгия. Шотландия и Казахстан — командочки, которые потреплют нервы нам», — сказал Газзаев РИА Новости по телефону.
«Теперь надо готовиться, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы с точки зрения результата и игры. Всех поздравляю с хорошей жеребьевкой», — сказал Газзаев.