«Казахстан — знаковая сборная». Что говорят в России об итогах жеребьевки отбора на Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

В результате жеребьевки Россия попала в группу I, где ее соперником будут бронзовый призер чемпионата мира 2018 года команда Бельгии, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино;.

«Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы — фавориты, но легко им точно не будет. К слову, Казахстан — знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России», — цитирует Камболова официальный сайт УЕФА.

Вот что думает о жеребьевке Артем Дзюба:

— Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

Бельгия — жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!

Экс-капитан сборной Александр Мостовой, считает России не составит труда выйти из группы.

«Можно говорить о том, что мы уже вышли из этой группы. Конечно, ну что это… Я посмотрел на состав других групп — можно говорить о том, что у нас группа ниже среднего по уровню. За исключением Бельгии, там, можно сказать, вообще никого нет. Ясно, что две команды выходят, Россия и Бельгия. Команда Сан-Марино гол забить не может. Основная борьба у нас будет с Бельгией. А Кипр — это и не Греция, и не Черногория даже, — сказал Мостовой в беседе с “Р-Спорт”. — Шотландцы? У себя они сильны, но команда там посредственная, ограниченная. Не назову звезд у них», — добавил он.

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин уверен, что сборная России сможет побороться с командой Бельгии за первое место в отборочной группе Евро-2020.

В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Сергей Анохин

«В мировом футболе сейчас нет слабых соперников. Уверен, что Россия будет бороться за первое место с Бельгией. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы удачно пройти отборочный турнир и выйти в финальную стадию чемпионата Европы. Тем более что четыре матча Евро пройдут в России. Есть группы и потяжелее. Спустя рукава и с шапкозакидательским настроением нельзя ни к кому относиться. Безусловно, надо побеждать в каждом матче, такая установка у наших футболистов есть», — сказал Анохин.

«Бельгийцы показали очень хороший футбол и результат на чемпионате мира, у них системная работа в федерации, футбол на подъеме. Остальные соперники по группе достаточно крепкие, каждый будет играть на победу. Шотландия — серьезный соперник, на Кипре научились играть в футбол. Сан-Марино — экзотическая команда, интересно будет посмотреть страну», — добавил он.

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что национальная команда и сборная Бельгии сумеют выйти из отборочной группы и сыграют на чемпионате Европы-2020.

«Три команды поведут борьбу за два первых места в группе. Речь о сборных России, Бельгии и Шотландии. При этом шансы у России и Бельгии гораздо выше. Сборная Бельгии соткана из больших мастеров европейского уровня, о чем говорит их выступление на чемпионате мира в России. По всем раскладам при должном отношении к процессу мы должны все решить в группе. Бельгия и Россия будут представлять эту группу на чемпионате Европы, — сказал Игнатьев. — Сборные Кипра и Казахстана готовы сражаться, но по всем моментам они не готовы на сегодняшний день к тем задачам, который ставят команды Бельгии, России и Шотландии».

Его коллега Валерий Газзаев считает, что Россию можно поздравить с удачной жеребьевкой.

Я думаю, что абсолютно нормальная жеребьевка. После чемпионата мира мы не должны так активно реагировать на жеребьевку, потому что уровень нашей команды достаточно высок, как и репутация. Валерий Газзаев

«Я думаю, что абсолютно нормальная жеребьевка. После чемпионата мира мы не должны так активно реагировать на жеребьевку, потому что уровень нашей команды достаточно высок, как и репутация. Сегодня нам надо готовиться к чемпионату Европы. Вопрос выхода из группы больше не должен стоять перед национальной сборной. Раз и навсегда. Да, группа ровная, два явных фаворита — Россия и Бельгия. Шотландия и Казахстан — командочки, которые потреплют нервы нам», — сказал Газзаев РИА Новости.

«Теперь надо готовиться, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы с точки зрения результата и игры. Всех поздравляю с хорошей жеребьевкой», — добавил он.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Из тех команд, что нам попались, по большому счету знаем только Бельгию. Она первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира. Все остальные сборные за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними ни разу не соприкасались. Шотландский “Рейнджерс” видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников».