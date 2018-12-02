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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Первое, что сделал после жеребьевки — послал Мартинесу смс с российским флагом

Главный тренер сборной России — о соперниках в отборе Евро.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Поздравлять или сочувствовать? — вопрос Станиславу Черчесову.

— Жеребьевка как жеребьевка, кто достался — тот достался. У нас нет возможности выбирать.

— Тем не менее в первой корзине у России оставалось два варианта — Бельгия и Италия. И после того, как выпала Бельгия, вы широко улыбнулись. Почему?

— Мы бельгийцев знаем, играли с ними. На чемпионате мира они себя хорошо проявили. А улыбнулся потому, что недавно был в Монако, когда поехал смотреть Головина. Общался с Тьерри Анри, был там и Роберто Мартинес. Мы наблюдали за матчем и обсуждали предстоящую жеребьевку. И почему-то пришли к мнению, что попадем друг на друга. Вот поэтому и улыбнулся. Только что мы это вспомнили и обсудили. Первое, что сделал после жеребьевки, — отправил Мартинесу смс с российским флагом!

— Но, если честно, сами между Бельгией и Италией предпочли бы «Скуадру Адзурру»?

— Итальянская команда строится, а бельгийская — уже построена. И сборная хороша, и ее игроки — тоже. По последним матчам итальянцев видно, что они меняются. Но понятно, что играть с командой, которая только строится, намного легче, чем с готовым коллективом. В этом плане соглашусь с вами.

— Когда вы во второй корзине, а из группы выходят две команды, правильно ли считать, что главное — это выбор из 3-й и 4-й корзин? И можно ли в этом смысле говорить, что жеребьевка оказалась удачной?

— Не хотелось бы говорить банальностей, но мы же внимательно смотрели отборочные матчи чемпионата мира и сейчас — Лигу наций. Проходных матчей нет! Надо изучить соперников, потому что и с шотландцами мы давно не пересекались на уровне сборных, и с Казахстаном. Понятно, что Кипр на бумаге якобы слабее кого-то другого из той же корзины, но на самом деле надо его изучить!

Только что мы видели «Рейнджерс», и если судить о сборной Шотландии через призму этого клуба — понятно, что это боевитая команда, пусть и без какой-то там сверхизюминки. Но к этому тоже надо быть готовым. Кипр мы давно не видели, и единственное, что могу сказать — играли там в мою бытность главным тренером московского «Динамо», и жара была сильная. Все остальное надо смотреть. Условно говоря, попалась бы Албания — никто бы не вспоминал, что 80 процентов албанской сборной играет в итальянской серии А. Между тем так и есть.

В общем, соперников надо и-зу-чать! Но самое главное, подчеркиваю, в каком состоянии будем мы сами. Последний наш сбор это показал. Все ли у нас здоровы, все ли в форме — это очень важно.

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