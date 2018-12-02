Станислав Черчесов: Первое, что сделал после жеребьевки — послал Мартинесу смс с российским флагом
Главный тренер сборной России — о соперниках в отборе Евро.
Главный тренер сборной России — о соперниках в отборе Евро.
— Поздравлять или сочувствовать? — вопрос Станиславу Черчесову.
— Жеребьевка как жеребьевка, кто достался — тот достался. У нас нет возможности выбирать.
— Тем не менее в первой корзине у России оставалось два варианта — Бельгия и Италия. И после того, как выпала Бельгия, вы широко улыбнулись. Почему?
— Мы бельгийцев знаем, играли с ними. На чемпионате мира они себя хорошо проявили. А улыбнулся потому, что недавно был в Монако, когда поехал смотреть Головина. Общался с Тьерри Анри, был там и Роберто Мартинес. Мы наблюдали за матчем и обсуждали предстоящую жеребьевку. И
— Но, если честно, сами между Бельгией и Италией предпочли бы «Скуадру Адзурру»?
— Итальянская команда строится, а бельгийская — уже построена. И сборная хороша, и ее игроки — тоже. По последним матчам итальянцев видно, что они меняются. Но понятно, что играть с командой, которая только строится, намного легче, чем с готовым коллективом. В этом плане соглашусь с вами.
— Когда вы во второй корзине, а из группы выходят две команды, правильно ли считать, что главное — это выбор из 3-й и 4-й корзин? И можно ли в этом смысле говорить, что жеребьевка оказалась удачной?
— Не хотелось бы говорить банальностей, но мы же внимательно смотрели отборочные матчи чемпионата мира и сейчас — Лигу наций. Проходных матчей нет! Надо изучить соперников, потому что и с шотландцами мы давно не пересекались на уровне сборных, и с Казахстаном. Понятно, что Кипр на бумаге якобы слабее
Только что мы видели «Рейнджерс», и если судить о сборной Шотландии через призму этого клуба — понятно, что это боевитая команда, пусть и без
В общем, соперников надо