Мутко прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш.
Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и
«Обязаны выходить из этой группы. Бельгийцы — третья команда мира, но все время выступать ровно очень сложно. Вы же видели, что в Лиге наций они выступили не очень удачно. На чемпионате мира они были роскошными. В этой команде собран весь цвет Европы, лучшие игроки европейских клубов. Они фаворит нашей подгруппы, надо прямо сказать. Но думаю, что особенно дома мы с ними можем играть. “Лужники”, полный стадион, думаю поборемся», — сказал Мутко по телефону.
«Никакого значения не имеет, займем мы первое место в группе или второе. Главная задача — отобраться на чемпионат Европы. Две команды выходят без всяких проблем на чемпионат Европы, эту задачу надо решать. Сейчас мы во второй корзине, нам нельзя ниже опускаться. Быть или во второй, или в первой корзине и спокойно решать свои задачи», — добавил он.