Мутко прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперниками будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Обязаны выходить из этой группы. Бельгийцы — третья команда мира, но все время выступать ровно очень сложно. Вы же видели, что в Лиге наций они выступили не очень удачно. На чемпионате мира они были роскошными. В этой команде собран весь цвет Европы, лучшие игроки европейских клубов. Они фаворит нашей подгруппы, надо прямо сказать. Но думаю, что особенно дома мы с ними можем играть. “Лужники”, полный стадион, думаю поборемся», — сказал Мутко по телефону.