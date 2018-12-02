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17:26 (мск), источник: ТАСС

Дзюба: Сборной России досталась очень тяжелая группа отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 2 декабря. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отметил, что команде досталась тяжелая группа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Жеребьевка отборочного турнира прошла в Дублине в воскресенье. Соперниками сборной России стали команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая. Бельгия — жесткий фаворит группы, одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией», — сказал нападающий.

«Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая, будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой», — считает Дзюба.

Турнир пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В финальную часть чемпионата Европы попадут по две лучшие команды из группы.

Определились соперники сборной России на Евро-2020
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