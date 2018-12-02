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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Шотландии высказался о соперниках по отбору на Евро-2020 и шансах на выход из группы с Казахстаном

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В результате жеребьевки Шотландия попала в группу I, где ее соперником будут команды Бельгии, России, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Мы уже давно не выходили на крупные турниры. Нас ждет сложная задача, но я думаю, что нам она по плечу. Матчи против России будут очень важными, но мы также отправимся в гости к Кипру, Казахстану и Сан-Марино, где от нас все будут ждать только побед. Если мы будем играть на том же уровне, что показали в прошлом месяце, то у нас будет шанс», — цитирует Маклиша официальный сайт УЕФА.

Ранее по этому поводу высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Из тех команд, что нам попались, по большому счету знаем только Бельгию. Она первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира. Все остальные сборные за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними ни разу не соприкасались. Шотландский “Рейнджерс” видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников», — сказал Черчесов.

Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

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