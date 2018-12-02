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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Постараемся навести шум»: Стойлов — о фаворите группы, команде-сюрприз и задачах в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов в интервью пресс-службе Казахстанской федерации футбола прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В результате жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Капитан сборной Казахстана оценил соперников и назвал фаворитов группы в отборе на Евро-2020.

— Завершилась жеребьевка квалификации Чемпионата Европы-2020. Соперники уже известны. Что думаете об итогах?

— Жеребьевка прошла хорошо, результаты меня устраивают. Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из команд-соперниц в нашей группе. Думаю, что квалификация будет интересная. Но, полагаю, нам могли попасться еще более сильные соперники.

— Кто фаворит нашей группы?

— Явный фаворит нашей группы — сборная Бельгии. Сборная России хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда и она будет, наверняка, бороться за выход из группы. У россиян квалифицированный тренер (Станислав Черчесов), который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками.

— На Ваш взгляд, какая сборная может преподнести сюрприз?

— Любая команда может преподнести сюрприз. Хочу, чтобы это была сборная Казахстана.

— На какое место может претендовать Казахстан?

— Пока сложно сказать. Тренерский штаб и футболисты должны поставить перед собой высокие задачи и стараться успешно их реализовать. Например, выйти из группы. Важно сыграть хорошо в домашних матчах и выиграть максимальное количество игр. Казахстан должен повысить свой уровень, и подняться на одну ступень выше. Насколько хорошо сыграем, настолько высоко поднимемся. Футболисты сборной Казахстана набралась неплохого опыта в Лиге наций УЕФА. Надеюсь, что это поможет нам в матчах квалификации чемпионата Европы. Наша команда постарается навести «шум» в группе, и порадовать болельщиков своей игрой.

Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

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