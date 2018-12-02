«Постараемся навести шум»: Стойлов — о фаворите группы, команде-сюрприз и задачах в отборе на Евро-2020
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов в интервью
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов в интервью
В результате жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и
Капитан сборной Казахстана оценил соперников и назвал фаворитов группы в отборе на Евро-2020.
— Завершилась жеребьевка квалификации Чемпионата Европы-2020. Соперники уже известны. Что думаете об итогах?
— Жеребьевка прошла хорошо, результаты меня устраивают. Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из
— Кто фаворит нашей группы?
— Явный фаворит нашей группы — сборная Бельгии. Сборная России хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда и она будет, наверняка, бороться за выход из группы. У россиян квалифицированный тренер (Станислав Черчесов), который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками.
— На Ваш взгляд, какая сборная может преподнести сюрприз?
— Любая команда может преподнести сюрприз. Хочу, чтобы это была сборная Казахстана.
— На какое место может претендовать Казахстан?
— Пока сложно сказать. Тренерский штаб и футболисты должны поставить перед собой высокие задачи и стараться успешно их реализовать. Например, выйти из группы. Важно сыграть хорошо в домашних матчах и выиграть максимальное количество игр. Казахстан должен повысить свой уровень, и подняться на одну ступень выше. Насколько хорошо сыграем, настолько высоко поднимемся. Футболисты сборной Казахстана набралась неплохого опыта в Лиге наций УЕФА. Надеюсь, что это поможет нам в матчах квалификации чемпионата Европы. Наша команда постарается навести «шум» в группе, и порадовать болельщиков своей игрой.
Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.