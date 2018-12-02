«Нет стабильности»: Бородюк и Красножан — о козыре, проблемах и перспективах сборной Казахстана в отборе на Евро-2020

В результате жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

«Соперники для сборной России вполне проходимые. Можно сказать, что жеребьевка для нас получилась удачной. Соперники в виде Казахстана, Кипра и Шотландии дома играют более уверенно, а на выезде у этих команд нет определенной стабильности. Из этой группы мы должны выходить. Соперники сбалансированы, у нас нет Голландии и Германии в одной группе. Группа достаточно проходимая.

Можно сказать, что многие сильные соперники из других групп нас обошли. Тот же Уэльс. В футболе все возможно, может и Шотландия всех обыграть. Шансы есть у всех, на данном этапе мы равны перед всеми. Когда начнутся игры, то уже можно судить о шансах. Многое будет зависеть от психологического и функционального состояния команды. От всех футбольных аспектов, та же логистика, как будет распределен календарь, это тоже важно, — сказал Бородюк.

Также своим мнением поделился его коллега по цеху Юрий Красножан, который в свое время также возглавлял сборную Казахстана.

«Из любой группы можно выходить, все будет зависеть от качества игры. В целом группа проходимая. Казахстан? Команда еще не попадает в финальные стадии чемпионата мира и Европы. Но прогресс есть, хорошие молодые игроки, они растут. Встречи с Казахстаном не будут легкой прогулкой ни для кого. В Казахстане есть свои проблемы, которые связаны с инфраструктурой, стадионами и базами. Но молодое поколение сейчас достаточно перспективное. Если брать чемпионат Казахстана, то там большинство легионеров.

Когда сборная играет дома, то поддержка сумасшедшая, можно видеть и по местному первенству, когда собираются по тридцать тысяч на «Астана Арену». Ну и национальная команда не обделена вниманием, независимо от того, где играют, в Астане или Алматы, все битком. В Лиге наций казахи планировали взять первое место в группе, но уступили его грузинам. Можно сказать, что поддержка болельщиков на домашней арене будет одним из козырей казахов. Кого стоит опасаться из игроков? Есть натурализованные футболисты хорошего уровня. Стас Покатилов в хорошем состоянии, еще он прогрессирует, задняя линия достаточно сыгранная. Опытные футболисты из «Астаны». Тактически футболисты Казахстана хорошо организованы, а в исполнительском мастерстве нашим уступают.