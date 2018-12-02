Сейдахмет, Эрич и другие игроки сборной Казахстана прокомментировали итоги жеребьевки отбора на Евро-2020

По итогам жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино.

Еркебулан Сейдахмет:

— Мы все наблюдали за этой жеребьевкой. Всем известно, что в нашей группе фаворитами являются Бельгия и Россия. Очень приятно и интересно играть с такими соперниками. Мы будем стараться показывать максимум и играть на победу.

Сергей Малый:

— Считаю, что сейчас уровень футбола в Европе вырос. Почти все команды умеют играть качественно — или атаковать, или играть от обороны. У нас интересная группа. Полагаю, что мы можем хорошо сыграть с любым соперником. Нам необходимо хорошо подготовиться, изучить противников и быть готовыми ко всему.

Гафуржан Суюмбаев:

— Я думаю, очень хороший жребий. По итогам можно сказать, что главным фаворитом является бронзовый призер последнего чемпионата мира — Бельгия. Следом идет Россия. Я думаю, со сборными Шотландии и Кипра можно сыграть на равных. Задачей минимум тут может быть третье место. Будем биться, показывать свой уровень. Необходимо полноценно воспользоваться данной возможностью сразиться с такими хорошими сборными.

Ненад Эрич:

— Это будет очень интересно. Сборная Бельгии — одна из трех лучших сборных в мире. Там подобраны сильные футболисты. Сборная России в этом году проявила себя как никогда хорошо. Все наши будущие соперники достаточно сильны. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении и у нас есть будущее. Квалификация обещает быть любопытной.

Алексей Щеткин:

— Нам досталась достаточно сильная группа. Бельгия входит в тройку лучших сборных мира по итогам прошедшего мундиаля. Россия за последний год также доказала, что с ней нужно считаться и что она сейчас в топе. Шотландия и Кипр — крепкие сборные, с которыми будет непросто. Так что будем играть и бороться в каждом матче. Просто так свои очки никому не отдадим.