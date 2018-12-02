Тренер сборной Бельгии высказался о соперниках по группе с Казахстаном в отборе на Евро-2020

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За выход из группы на Евро-2020 бронзовый призер чемпионата мира-2018 поборется с командами России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Рад, что в нашей группе шесть команд, значит — не будет товарищеских матчей, которые я не очень люблю.

Россию мы хорошо знаем, она произвела впечатление на ЧМ. Играя дома, они получили моральный подъем, но они здорово действовали и тактически, как в игре с Испанией. Нам предстоит много дальних путешествий, посмотрим на календарь. Предпочел бы я более трудных соперников? Все зависит от нас — если мы будем не в порядке, то любой соперник может этим воспользоваться. Когда мы в форме — мы способны на все.

Погодные условия — то, к чему ты должен адаптироваться. На Кипре может быть жарко, в России холодно — это нормально. На каком стадионе хотел бы сыграть в России? Они все фантастические. С удовольствием вернемся в Россию, как и наши болельщики, — передает слова Мартинеса Sport24.ru.