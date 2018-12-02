Сборная России в первом туре отборочного турнира ЧЕ-2020 в гостях сыграет с бельгийцами

Источник: ИТАР-ТАСС

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы прошла в воскресенье в Дублине. Российские футболисты сыграют в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Второй матч сборной России в отборочном турнире состоится 24 марта, команда на выезде сыграет с футболистами из Казахстана. 8 июня россияне примут сборную Сан-Марино, 11 июня — команду Кипра. 6 сентября российской сборной предстоит на выезде сыграть с шотландцами, 9 сентября — дома с командой Казахстана, 10 октября — на своем поле с командой Шотландии, 13 октября — в гостях с киприотами. Завершится отборочный турнир для сборной России в ноябре домашним матчем с бельгийцами 16 ноября и гостевой встречей с командой Сан-Марино 19 ноября.

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В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп, согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Также четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций — в случае неудачи в отборочной кампании сборным — победителям групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за путевку в стыковых матчах. Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В Лиги наций (первыми стали шведы), однако подопечным Станислава Черчесова при неудачных раскладах в отборе будет предоставлена возможность побороться за путевку на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций. Это произойдет в том случае, если сборная Швеции попадет в финальную часть чемпионата Европы напрямую.