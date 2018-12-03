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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

Eurosport определил место сборной Казахстана в группе по итогам отбора Евро-2020 и назвал главную звезду команды

Eurosport.ru определил место сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2020 и назвал главную звезду команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Так, издание написало про Казахстан следующее: «С момента вступления в УЕФА Казахстан не претендовал на попадание на большие турниры. Лучший результат последних лет: боевая ничья дома с Польшей (2:2) на старте квалификации ЧМ-2018. Лига наций приятных эмоций не принесла: второе место в группе D1, но при этом лишь одна победа и неудачи в обеих играх с Грузией».

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Главной звездой сборной Казахстана по мнению издания является Бауыржан Исламхан, полузащитник «Кайрата», дважды лучший футболист Казахстана (2015, 2017) и капитан сборной.

Также издание считает, что сборная Казахстана займет пятое место в группе I. При этом есть оговорка: «Но в случае большого везения команда Станимира Стоилова может потеснить Кипр».

Напомним, что по итогам жеребьевки в Дублине сборная Казахстана попала в группу I, где ее соперниками станут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Каждая команда проведет по пять игр дома и столько же — в гостях.

Все матчи отборочного цикла Евро-2020 пройдут в период с марта по ноябрь 2019 года. Команды, занявшие первое и второе места в группах, получат путевки в финальную стадию.

Интересно, что из-за разницы по времени матч Казахстан — Шотландия станет первым во всем отборочном цикле Евро-2020.

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