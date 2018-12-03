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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

«“Астана”, “Кайрат”, Стойлов». Станислав Черчесов ответил на вопрос о казахстанском футболе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью пресс-службе Казахстанской федерации футбола прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

— Станислав Саламович, что Вы думаете о нашей группе?

— Достаточно ровная группа. Понятно, что бельгийцы выделяются среди всех, что уж тут говорить. Все команды необходимо тщательно изучить, потому что ни с одной сборной мы в последнее время не пересекались. Кроме Бельгии, конечно.

— Есть ли в нашей группе команды, которые могут показать неожиданные результаты?

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— Нас не особо интересуют сюрпризы и тому подобное… Нужно быть готовыми ко всему.

— Что Вам известно о казахстанском футболе?

— Команда «Астана» в последние годы хорошо играет на европейском уровне — в особенности она выступала в группе Лиги Чемпионов. «Кайрат», естественно, известен всем. Знаю некоторых футболистов и то, что Станимир Стоилов тренирует вашу сборную сейчас. Стоилов — тренер хорошего уровня, значит, и сборная Казахстана играет на хорошем уровне.

Напомним, что по итогам жеребьевки в Дублине сборная Казахстана попала в группу I, где ее соперниками станут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Каждая команда проведет по пять игр дома и столько же — в гостях.

Все матчи отборочного цикла Евро-2020 пройдут в период с марта по ноябрь 2019 года.

Команды, занявшие первое и второе места в группах, получат путевки в финальную стадию.

Интересно, что из-за разницы по времени матч Казахстан — Шотландия станет первым во всем отборочном цикле Евро-2020.

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