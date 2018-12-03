«“Астана”, “Кайрат”, Стойлов». Станислав Черчесов ответил на вопрос о казахстанском футболе
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью
— Станислав Саламович, что Вы думаете о нашей группе?
— Достаточно ровная группа. Понятно, что бельгийцы выделяются среди всех, что уж тут говорить. Все команды необходимо тщательно изучить, потому что ни с одной сборной мы в последнее время не пересекались. Кроме Бельгии, конечно.
— Есть ли в нашей группе команды, которые могут показать неожиданные результаты?
— Нас не особо интересуют сюрпризы и тому подобное… Нужно быть готовыми ко всему.
— Что Вам известно о казахстанском футболе?
— Команда «Астана» в последние годы хорошо играет на европейском уровне — в особенности она выступала в группе Лиги Чемпионов. «Кайрат», естественно, известен всем. Знаю некоторых футболистов и то, что Станимир Стоилов тренирует вашу сборную сейчас. Стоилов — тренер хорошего уровня, значит, и сборная Казахстана играет на хорошем уровне.
Напомним, что по итогам жеребьевки в Дублине сборная Казахстана попала в группу I, где ее соперниками станут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и
Команды, занявшие первое и второе места в группах, получат путевки в финальную стадию.
Интересно, что