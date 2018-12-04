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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана назвал залог успеха в отборе на Евро-2020 и место команды в группе

Нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек ответил на вопросы пресс-службы Казахстанской федерации футбола касательно итогов жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

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Источник: Vesti.kz

В результате жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. Расписание матчей по этой ссылке.

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Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

— Хотелось бы отметить, что у нас очень интересная группа во главе с Бельгией. Считаю, что у любого соперника можно и нужно выигрывать, в особенности дома. Мы должны постараться отобрать очки у фаворитов. На выезде нужно будет играть компактно и умно. Считаю, что у нас есть хорошие шансы побороться за второе место.

— Ваши эмоции, когда увидели в соперниках сборную Бельгии?
— Было приятно. Интересно сыграть против команды, которая на данный момент первая в мире (согласно рейтингу ФИФА за ноябрь 2018 года). У них есть высококлассные футболисты. Должен быть интересный матч, который станет хорошей проверкой для нас. Также будет приятно сыграть с соседней Россией. Они хорошо проявили себя на домашнем чемпионате мира. Эти игры — отличная возможность испытать свои силы.

— Пять или шесть команд в группе — это имеет значение?
— Шесть команд, полагаю, лучше, так как будет на две игры больше, в которых есть возможность заработать очки.

— Как Вам календарь матчей нашей сборной в отборочном цикле Евро-2020?
— Мне кажется, что он удобен тем, что первые две игры мы проводим дома. Необходимо от игры к игре воплощать намеченный игровой рисунок в положительный для нас результат. Думаю, что отбор будет весьма интересным.

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