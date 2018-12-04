Форвард сборной Казахстана назвал залог успеха в отборе на Евро-2020 и место команды в группе

Источник: Vesti.kz

В результате жеребьевки сборная Казахстана попала в группу I, где сыграет с командами Бельгии (бронзовый призер ЧМ-2018), России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. Расписание матчей по этой ссылке.

Читайте также Eurosport определил место сборной Казахстана в группе по итогам отбора Евро-2020 и назвал главную звезду команды

Согласно формату отборочного турнира, в финальную стадию Евро-2020 напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций.

— Хотелось бы отметить, что у нас очень интересная группа во главе с Бельгией. Считаю, что у любого соперника можно и нужно выигрывать, в особенности дома. Мы должны постараться отобрать очки у фаворитов. На выезде нужно будет играть компактно и умно. Считаю, что у нас есть хорошие шансы побороться за второе место.

— Ваши эмоции, когда увидели в соперниках сборную Бельгии?

— Было приятно. Интересно сыграть против команды, которая на данный момент первая в мире (согласно рейтингу ФИФА за ноябрь 2018 года). У них есть высококлассные футболисты. Должен быть интересный матч, который станет хорошей проверкой для нас. Также будет приятно сыграть с соседней Россией. Они хорошо проявили себя на домашнем чемпионате мира. Эти игры — отличная возможность испытать свои силы.

— Пять или шесть команд в группе — это имеет значение?

— Шесть команд, полагаю, лучше, так как будет на две игры больше, в которых есть возможность заработать очки.