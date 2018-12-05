«Соперник посерьезнее, но все еще дешевле одного Фернандеса». Российское СМИ рассказало «самое интересное» о Казахстане

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«Соперники посерьезнее, но все еще дешевле одного Марио Фернандеса. Состав казахской сборной сплошь состоит из участников национального чемпионата, тренирует ее болгарин Станимир Стойлов, долгое время державший “Астану” на вершине казахского футбола. Представители этого клуба и в сборной играют важную роль. Защитник Юрий Логвиненко или форвард Роман Муртазаев на первых ролях у Стойлова. Дополняют футболистов “Астаны” представители главного соперника — “Кайрата”. Оттуда приезжает самый дорогой игрок сборной Казахстана — Бауржан Исламхан, совсем недавно игравший бок о бок с Андреем Аршавиным. Также брали уроки футбольного мастерства у российского полузащитника Георгий Жуков и Гафуржан Саюмбаев. Пока впрок эти знания не пошли. Казахстан всего раз смог победить в группе Лиги наций с Грузией, Латвией и Андоррой», — пишет издание.

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Также издание отмечает, что ориентировочная стоимость состава сборной Казахстана — 17,6 миллионов евро, а главной звездой является Бауыржан Исламхан.

Стоит отметить, что ориентировочная стоимость состава сборной Росии составляет 111 миллионов евро, а самым дорогим игроком является бразилец Марио Фернандес — 20 миллионов евро.

Напомним, что по итогам жеребьевки в Дублине сборная Казахстана попала в группу I, где ее соперниками станут Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Каждая команда проведет по пять игр дома и столько же — в гостях.

Все матчи отборочного цикла Евро-2020 пройдут в период с марта по ноябрь 2019 года. Команды, занявшие первое и второе места в группах, получат путевки в финальную стадию.