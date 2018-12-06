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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юношеская сборная России узнала соперников по отборочному турниру Евро-2020

Стали известны соперники сборной России (U-17) по первому отборочному раунду Евро-2020. Жеребьевка состоялась в Ньоне.

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Россиянам достались команды Швейцарии, Румынии и Сан-Марино.

Команды сыграют в Эстонии в ноябре 2019 года. В элитный раунд отборочного турнира, который состоится в марте 2020 года, выйдут две команды.

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