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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации молодежного ЧЕ-2021

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2021 среди молодежных команд (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусская «молодежка» нового созыва, которую недавно возглавил Михаил Мархель, попала в квалификационную группу 7 вместе с командами Нидерландов, Португалии, Норвегии, Кипра и Гибралтара.

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Составы остальных групп:

1 — Италия, Исландия, Ирландия, Швеция, Армения, Люксембург.

2 — Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

3 — Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

4 — Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

5 — Польша, Латвия, Эстония, Сербия, Болгария, Россия.

6 — Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.

8 — Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

9 — Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

Матчи отборочного турнира стартуют 18 марта 2019 года, а завершатся 17 ноября 2020-го. В финальную стадию молодежного Евро-2021 напрямую выйдут победители групп, а еще одну путевку разыграют в стыковых матчах две лучшие команды из занявших вторые места. В июне 2021 года 12 сборных поведут борьбу за награды континентального первенства на аренах Венгрии и Словении, команды которых освобождены от квалификационных игр.

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