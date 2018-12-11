Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации молодежного ЧЕ-2021

Матчи отборочного турнира стартуют 18 марта 2019 года, а завершатся 17 ноября 2020-го. В финальную стадию молодежного Евро-2021 напрямую выйдут победители групп, а еще одну путевку разыграют в стыковых матчах две лучшие команды из занявших вторые места. В июне 2021 года 12 сборных поведут борьбу за награды континентального первенства на аренах Венгрии и Словении, команды которых освобождены от квалификационных игр.