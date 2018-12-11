Молодежная сборная РФ сыграет с командами Польши и Сербии в отборе на ЧЕ-2021 по футболу

Жеребьевка состоялось 11 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Групповой раунд квалификации, в ходе которого участники турнира проведут по два матча с каждым соперником (дома и на выезде), начнется в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финал выйдут победители девяти групп. Две лучшие команды из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах) определят еще одного участника турнира в стыковых играх, которые состоятся с 9—17 ноября 2020 года.