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13:17 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная РФ сыграет с командами Польши и Сербии в отборе на ЧЕ-2021 по футболу

ТАСС, 11 декабря. Молодежная сборная России по футболу по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года попала в группу 5, где сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка состоялось 11 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Групповой раунд квалификации, в ходе которого участники турнира проведут по два матча с каждым соперником (дома и на выезде), начнется в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финал выйдут победители девяти групп. Две лучшие команды из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах) определят еще одного участника турнира в стыковых играх, которые состоятся с 9—17 ноября 2020 года.

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В финальной части чемпионата Европы в июне 2021 года примут участие 12 команд, включая хозяев турнира — сборные Венгрии и Словении.

Отечественная сборная дважды становилась победителем молодежного чемпионата Европы. В 1980 и 1990 годах сборные СССР выигрывали турнир, финал которого состоял из двух игр (дома и на выезде), одолев команды ГДР и Югославии. Российская молодежная сборная в последний раз играла в финальной части чемпионата Европы в 2013 году в Израиле.

Состав всех отборочных групп:

Группа 1. Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург;.

Группа 2. Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн;.

Группа 3. Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра;.

Группа 4. Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино;.

Группа 5. Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония;.

Группа 6. Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова;.

Группа 7. Португалия, Нидерланды, Норвегия, Белоруссия, Кипр, Гибралтар;.

Группа 8. Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта;.

Группа 9. Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдавия.

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