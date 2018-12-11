Молодежная сборная Казахстана сыграет с Испанией в отборе на Евро-2021
Молодежная сборная Казахстана узнала соперников по отборочному циклу Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана узнала соперников по отборочному циклу Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки команда Талгата Байсуфинова попала в шестую группу, где также будут играть Испания, Израиль, Черногория, Македония и Фарерские острова. Победители всех групп и две лучшие команды из занявших второе место продолжат борьбу в стыковых матчах.
Отметим, что Черногория была соперником Казахстана и в предыдущем отборочном цикле Евро.
Итоги жеребьевки Евро-2021:
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва,
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания. Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.
Группа 7: Португалия, Голландия, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина и Молдова.
Матчи отбора на Евро-2021 пройдут с 18 марта 2019 года по 13 октября 2020 года. В ноябре 2020-го состоится стыковые игры, а финальная стадия — в июне 2021 года в Венгрии и Словении.
Расписание матчей молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2021:
2019 год:
7 июня; Фарерские острова — Казахстана
10 июня; Черногория — Казахстан
6 сентября: Казахстан — Испания
10 сентября: Казахстан — Израиль
15 октября: Македония — Казахстана.
2020 год:
31 марта: Испания — Казахстан
3 сентября: Казахстан — Черногория
8 сентября: Израиль — Казахстан
8 октября: Казахстан — Македония
13 октября: Казахстан — Фарерские острова.