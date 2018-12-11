Молодежная сборная Казахстана сыграет с Испанией в отборе на Евро-2021

По итогам жеребьевки команда Талгата Байсуфинова попала в шестую группу, где также будут играть Испания, Израиль, Черногория, Македония и Фарерские острова. Победители всех групп и две лучшие команды из занявших второе место продолжат борьбу в стыковых матчах.

Отметим, что Черногория была соперником Казахстана и в предыдущем отборочном цикле Евро.

Итоги жеребьевки Евро-2021:

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.

Группа 6: Испания. Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.

Группа 7: Португалия, Голландия, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.

Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина и Молдова.

Матчи отбора на Евро-2021 пройдут с 18 марта 2019 года по 13 октября 2020 года. В ноябре 2020-го состоится стыковые игры, а финальная стадия — в июне 2021 года в Венгрии и Словении.

Расписание матчей молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро-2021:

2019 год:

7 июня; Фарерские острова — Казахстана

10 июня; Черногория — Казахстан

6 сентября: Казахстан — Испания

10 сентября: Казахстан — Израиль

15 октября: Македония — Казахстана.