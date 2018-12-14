Сборная России по футболу в первых матчах квалификации ЧЕ-2020 сыграет в Брюсселе и Астане
ТАСС, 14 декабря. Сборная России по футболу проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Брюсселе и Астане. Об этом сообщает
ТАСС, 14 декабря. Сборная России по футболу проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Брюсселе и Астане. Об этом сообщает
Сборная России начнет отборочный раунд чемпионата Европы 21 марта в Брюсселе матчем с командой Бельгии, начало встречи запланировано на 22:45 мск. Через три дня россияне проведут гостевую встречу с командой Казахстана в Астане, начало игры — 17:00 мск.
Первые домашние игры команда Станислава Черчесова проведет только летом 2019 года — 8 июня сборная России примет команду
В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и
Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года, финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах.