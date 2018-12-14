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19:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу в первых матчах квалификации ЧЕ-2020 сыграет в Брюсселе и Астане

ТАСС, 14 декабря. Сборная России по футболу проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Брюсселе и Астане. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России начнет отборочный раунд чемпионата Европы 21 марта в Брюсселе матчем с командой Бельгии, начало встречи запланировано на 22:45 мск. Через три дня россияне проведут гостевую встречу с командой Казахстана в Астане, начало игры — 17:00 мск.

Первые домашние игры команда Станислава Черчесова проведет только летом 2019 года — 8 июня сборная России примет команду Сан-Марино, 11 июня — сборную Кипра. Места проведения этих встреч станут известны позднее.

В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. По итогам отборочного раунда по две лучшие команды из каждой группы пройдут в финальный раунд.

Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года, финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один четвертьфинал. Полуфиналы и финал турнира пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли».

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