Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Жирона0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
16:30
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монако
Все события
Фоторепортажи
8Сауль Альварес победил Рокки Филдинга
11«Спартак» вылетел из еврокубков
14:12 (мск), источник: Sports.kz

«Казахстан — это плохо». Что думают в Бельгии

Уже в марте следующего года стартует отборочный турнир чемпионата Европы-2020, одним из соперников сборной Казахстана по квалификационной группе которого стала национальная дружина Бельгии — бронзовый призер прошедшего минувшим летом в России Мундиаля. В нашей стране исход жеребьевки предстоящего соревнования был воспринят достаточно неоднозначно. А как отнеслись к нему на родине Эдена Азара и Ромелу Лукаку?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Республиканский интернет-портал Sports.kz продолжает анализировать выбор не слишком слепого жребия посредством общения с представителями государств, чьи национальные команды оказались соперниками сборной Казахстана по отборочной группе EURO-2020. На этот раз нашим информатором выступил Гийом Меб, футбольный редактор Sportwereld, ежедневного спортивного выпуска издающейся с 1929 года бельгийской газеты Het Nieuwsblad.

— Гийом, как в Бельгии восприняли новость, что одним из соперников вашей национальной сборной по футболу в отборочной группе чемпионата Европы будет команда Казахстана?

Читайте также
Eurosport определил место сборной Казахстана в группе по итогам отбора Евро-2020 и назвал главную звезду команды

— Плохо. Результаты жеребьевки оцениваются как нечто утомительное. Они не радуют, даже если выйти из группы получится легко. Мы помним, что когда-то сыграли с Казахстаном два раза вничью, мне даже кажется, что Эден Азар забил свой первый гол за сборную в матче против вашей команды, — но не более того.

— На Ваш взгляд, Бельгия — бесспорный фаворит нашей отборочной группы?

— Да, стопроцентный фаворит.

— Как думаете, Роберто Мартинес — именно тот наставник, который нужен бельгийской команде? Что можете сказать о его человеческих и профессиональных качествах?

— Да, он именно тот, кто нам нужен.

Мартинес — коуч, исповедующий атакующий футбол с четкой философией.

Стабильность в обороне всегда была нашей проблемой, но я предпочитаю, чтобы у нас была атакующая команда, а не оборонительная. Этот специалист известен как настоящий профессионал, который следит за матчами бельгийского чемпионата на стадионе и который умеет извлекать максимальную пользу из каждого игрока.

— Кто из футболистов национальной сборной Бельгии наиболее опасен для соперников этой команды, по Вашему мнению?

— Все они очень опасны, я думаю. В первую очередь, конечно, — Эден Азар, но также и Кевин Де Брюйне, и Ромелу Лукаку, и Дрис Мертенс.

— Знаете кого-то из состава национальной сборной Казахстана?

— Боюсь, не знаю казахстанских игроков. Только о Жукове немного слышал.

Читайте также
«Соперник посерьезнее, но все еще дешевле одного Фернандеса». Российское СМИ рассказало «самое интересное» о Казахстане

— Кстати, о нем. Георгий Жуков является воспитанником бельгийского «Беерсхота», выступал за юношескую сборную Бельгии U-19. В свое время мечтал играть за национальную бельгийскую дружину. Как считаете, у него были шансы?

— Нет. Он не являлся самым большим талантом среди остальных и довольно быстро растворился в общей массе.

— Слышали что-то о таком тренере, как Станимир Стоилов?

— Стоилов? Боюсь, его я тоже не знаю.

— Как полагаете, домашняя игра со сборной Казахстана вызовет интерес у болельщиков бельгийской национальной дружины?

— И снова — нет. Этот выбор жребия не слишком привлекателен. Будет успехом, если на матче соберется тысяч 30 фанатов.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат Европы U-21
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Четыре нокдауна за три раунда. «Канело» после Головкина «уничтожил» Филдинг
Сауль Альварес - Рокки Филдинг: прямая трансляция боя в Казахстане
«Вашингтон» победил, Овечкин набрал очки в 14-м матче НХЛ подряд
Обновленная женская сборная РФ по биатлону – в шаге от медали
Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от выступлений на КМ
Способен ли «МЮ» отнять очки у «Ливерпуля»?
Российский лыжник завоевал золото на этапе Кубка мира
Российские пловцы установили новый рекорд по победам на ЧМ
Аршавин: Думаю, «Зенит» вернет чемпионство в Петербург
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь