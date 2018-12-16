«Казахстан — это плохо». Что думают в Бельгии

Источник: РИА "Новости"

Республиканский интернет-портал Sports.kz продолжает анализировать выбор не слишком слепого жребия посредством общения с представителями государств, чьи национальные команды оказались соперниками сборной Казахстана по отборочной группе EURO-2020. На этот раз нашим информатором выступил Гийом Меб, футбольный редактор Sportwereld, ежедневного спортивного выпуска издающейся с 1929 года бельгийской газеты Het Nieuwsblad.

— Гийом, как в Бельгии восприняли новость, что одним из соперников вашей национальной сборной по футболу в отборочной группе чемпионата Европы будет команда Казахстана?

Читайте также Eurosport определил место сборной Казахстана в группе по итогам отбора Евро-2020 и назвал главную звезду команды

— Плохо. Результаты жеребьевки оцениваются как нечто утомительное. Они не радуют, даже если выйти из группы получится легко. Мы помним, что когда-то сыграли с Казахстаном два раза вничью, мне даже кажется, что Эден Азар забил свой первый гол за сборную в матче против вашей команды, — но не более того.

— На Ваш взгляд, Бельгия — бесспорный фаворит нашей отборочной группы?

— Да, стопроцентный фаворит.

— Как думаете, Роберто Мартинес — именно тот наставник, который нужен бельгийской команде? Что можете сказать о его человеческих и профессиональных качествах?

— Да, он именно тот, кто нам нужен.

Мартинес — коуч, исповедующий атакующий футбол с четкой философией.

Стабильность в обороне всегда была нашей проблемой, но я предпочитаю, чтобы у нас была атакующая команда, а не оборонительная. Этот специалист известен как настоящий профессионал, который следит за матчами бельгийского чемпионата на стадионе и который умеет извлекать максимальную пользу из каждого игрока.

— Кто из футболистов национальной сборной Бельгии наиболее опасен для соперников этой команды, по Вашему мнению?

— Все они очень опасны, я думаю. В первую очередь, конечно, — Эден Азар, но также и Кевин Де Брюйне, и Ромелу Лукаку, и Дрис Мертенс.

— Знаете кого-то из состава национальной сборной Казахстана?

— Боюсь, не знаю казахстанских игроков. Только о Жукове немного слышал.

— Кстати, о нем. Георгий Жуков является воспитанником бельгийского «Беерсхота», выступал за юношескую сборную Бельгии U-19. В свое время мечтал играть за национальную бельгийскую дружину. Как считаете, у него были шансы?

— Нет. Он не являлся самым большим талантом среди остальных и довольно быстро растворился в общей массе.

— Слышали что-то о таком тренере, как Станимир Стоилов?

— Стоилов? Боюсь, его я тоже не знаю.

— Как полагаете, домашняя игра со сборной Казахстана вызовет интерес у болельщиков бельгийской национальной дружины?