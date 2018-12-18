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13:08 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный раунд ЧЕ-2021 матчем с сербами

ТАСС, 18 декабря. Молодежная сборная России по футболу (до 21 года) в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года сыграет дома с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч Россия — Сербия пройдет 6 сентября 2019 года. Во втором туре россияне сыграют в гостях с болгарами 10 сентября.

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Также в отборочном раунде сборная России встретится с командами Латвии, Польши, Словении и Эстонии.

Отборочный турнир чемпионата Европы начнется 6 сентября 2019 года и продлится до 13 октября 2020 года. В финальную часть выйдут победители каждой из девяти групп, оставшуюся путевку разыграют в стыковых матчах две лучшие команды из числа занявших вторые места (не учитывая матчей со сборными, занявшими последние места).

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении.

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