Молодежная сборная России по футболу начнет отборочный раунд ЧЕ-2021 матчем с сербами

Источник: РИА "Новости"

Матч Россия — Сербия пройдет 6 сентября 2019 года. Во втором туре россияне сыграют в гостях с болгарами 10 сентября.

Также в отборочном раунде сборная России встретится с командами Латвии, Польши, Словении и Эстонии.

Отборочный турнир чемпионата Европы начнется 6 сентября 2019 года и продлится до 13 октября 2020 года. В финальную часть выйдут победители каждой из девяти групп, оставшуюся путевку разыграют в стыковых матчах две лучшие команды из числа занявших вторые места (не учитывая матчей со сборными, занявшими последние места).