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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Сербия, Греция, Болгария и Румыния поборются за Евро-2028 или ЧМ-2030

БЕЛГРАД, 22 дек — РИА Новости. Сербия, Греция, Болгария и Румыния создают общий оргкомитет для подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году или чемпионата мира в 2030, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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Источник: Reuters

В субботу в Белграде прошла четырехсторонняя встреча премьеров Греции, Румынии, Болгарии и сербского президента.

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В составе делегаций были руководители национальных футбольных союзов и министры спорта.

«Мы сегодня приняли решение сформировать инициативный организационный комитет в составе 16 человек, по четыре из каждой страны и выразили надежду, что посредством его наши страны совместно подадут совместную кандидатуру и стать хозяевами ЧЕ-2028 или ЧМ-2030», — заявил Вучич журналистам.

Он уточнил, что заявку и необходимую документацию надо подать к декабрю 2021 года, а решения можно ожидать в июле 2022 года. Греческий премьер Алексис Ципрас отметил, что на Балканах, таким образом, сформирована команда, «которая должна творчески сыграть этот матч».

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