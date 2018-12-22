Сербия, Греция, Болгария и Румыния поборются за Евро-2028 или ЧМ-2030

Источник: Reuters

В субботу в Белграде прошла четырехсторонняя встреча премьеров Греции, Румынии, Болгарии и сербского президента.

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В составе делегаций были руководители национальных футбольных союзов и министры спорта.

«Мы сегодня приняли решение сформировать инициативный организационный комитет в составе 16 человек, по четыре из каждой страны и выразили надежду, что посредством его наши страны совместно подадут совместную кандидатуру и стать хозяевами ЧЕ-2028 или ЧМ-2030», — заявил Вучич журналистам.