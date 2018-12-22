Сербия, Греция, Болгария и Румыния поборются за Евро-2028 или ЧМ-2030

В субботу в Белграде прошла четырехсторонняя встреча премьеров Греции, Румынии, Болгарии и сербского президента.
В составе делегаций были руководители национальных футбольных союзов и министры спорта.
«Мы сегодня приняли решение сформировать инициативный организационный комитет в составе 16 человек, по четыре из каждой страны и выразили надежду, что посредством его наши страны совместно подадут совместную кандидатуру и стать хозяевами ЧЕ-2028 или ЧМ-2030», — заявил Вучич журналистам.
Он уточнил, что заявку и необходимую документацию надо подать к декабрю 2021 года, а решения можно ожидать в июле 2022 года. Греческий премьер Алексис Ципрас отметил, что на Балканах, таким образом, сформирована команда, «которая должна творчески сыграть этот матч».