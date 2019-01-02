Анохин надеется, что российские футболисты без проблем решат задачу выхода на ЧЕ-2020
МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.
МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/.
В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и
«Каждый год мы встречаем с некоей надеждой на прекрасное будущее, и 2018 год в этом плане нас не подвел. Что касается следующего года, то я очень надеюсь, что наша сборная сможет без особых проблем отобраться на чемпионат Европы 2020 года, это самый важный турнир. Мы бы очень хотели, чтобы наша сборная сыграла в
«Безусловно, я надеюсь, что молодежная сборная порадует хорошими результатами, как и все юношеские сборные. У наших команд очень качественные тренерские штабы, и в ближайшие месяцы юниоры будут играть в элитных раундах, там мы ждем побед. С нетерпением жду запуска молодежной премьер-лиги», — добавил он.
«Что касается
По итогам отборочного раунда ЧЕ-2020 по две лучшие команды из каждой группы пройдут в финальный раунд. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля, финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах.