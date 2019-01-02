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14:10 (мск), источник: ТАСС

Анохин надеется, что российские футболисты без проблем решат задачу выхода на ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин надеется, что национальная сборная без проблем отберется на чемпионат Европы 2020 года. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Каждый год мы встречаем с некоей надеждой на прекрасное будущее, и 2018 год в этом плане нас не подвел. Что касается следующего года, то я очень надеюсь, что наша сборная сможет без особых проблем отобраться на чемпионат Европы 2020 года, это самый важный турнир. Мы бы очень хотели, чтобы наша сборная сыграла в Санкт-Петербурге, если такой расклад получится», — заявил Анохин.

«Безусловно, я надеюсь, что молодежная сборная порадует хорошими результатами, как и все юношеские сборные. У наших команд очень качественные тренерские штабы, и в ближайшие месяцы юниоры будут играть в элитных раундах, там мы ждем побед. С нетерпением жду запуска молодежной премьер-лиги», — добавил он.

«Что касается мини-футбольной сборной, она всегда нас радует победами, ей предстоят определенные турниры. Надеюсь, что женская сборная хорошо начнет отборочные игры к чемпионату Европы. Естественно, все разновидности футбола должны нас радовать — и 6×6, и 8×8, и киберфутбол. Так что планов очень много, надеемся, что 2019 год для нас будет очень продуктивным, мы приложим к этому все усилия», — заключил Анохин.

По итогам отборочного раунда ЧЕ-2020 по две лучшие команды из каждой группы пройдут в финальный раунд. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля, финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один четвертьфинал, полуфиналы и финал турнира пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли».

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